โตเกียวเกมโชว์เปิดฉาก​ ผู้จัดแสดงฯ​ คับคั่งเป็นประวัติการณ์ 1,100 ราย

เกียวโดนิวส์ (25 ก.ย.) งานโตเกียวเกมโชว์ หนึ่งในงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มต้นขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ด้วยยอดผู้จัดแสดงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1,136 รายจากทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ ตอกย้ำถึงการเติบโตของนักพัฒนาเกมอิสระที่สร้างสรรค์เกมนวัตกรรมด้วยงบประมาณจำกัด และการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้อย่างแพร่หลาย
สมาคมผู้ผลิตเกมบันเทิงคอมพิวเตอร์ (Computer Entertainment Supplier's Association) ซึ่งเป็นผู้จัดงาน คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 250,000 คน ในงานมหกรรมประจำปีที่จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ณ ศูนย์การประชุมมาคุฮาริ เมสเซ่ ในจังหวัดชิบะ ใกล้กับกรุงโตเกียว
จำนวนผู้จัดแสดงงานทำลายสถิติเดิมที่ 985 รายในปีที่แล้ว โดย 615 รายมาจากต่างประเทศ และ 521 รายมาจากญี่ปุ่น ภายในงานจะมีเกมมากกว่า 1,200 เกม
ในบรรดาบริษัทชั้นนำอย่าง Sony Interactive Entertainment Inc. ได้สาธิตเกมเพลย์สเตชันตัวใหม่ "Ghost of Yotei" ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนหน้า และ Capcom Co ได้นำเสนอภาคล่าสุดของซีรีส์ "Biohazard" ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์
ด้วยความมุ่งมั่นของสมาคมที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ หนึ่งในกิจกรรมของปีนี้จึงได้แก่ "เกมอินดี้" ที่พัฒนาโดยนักพัฒนารายย่อยหรือนักพัฒนาอิสระ
ภายในงาน ผู้จัดงานได้จัดกิจกรรม "Selected Indie 80" ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนนักพัฒนาวิดีโอเกม โดยคัดเลือกเกม 80 เกมจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 1,365 เกม
คุณยู อิเคดะ วิศวกรบริษัทเกมวัย 45 ปี ได้เข้าร่วมงานพร้อมกับเครื่องจำลองการเล่นกอล์ฟชื่อ "Near Pin Go" ซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาเองในเวลาว่าง
เกมนี้ ซึ่งอิเคดะวางแผนที่จะวางจำหน่ายภายในปีนี้ โดยใช้เพียงสมาร์ทวอทช์ของ Apple Inc. เท่านั้นในการเล่น ผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายการเล่นกอล์ฟ ณ สถานที่จริงใดก็ได้ แล้วตีวงสวิงแบบเสมือนจริง
“สิ่งที่ดีที่สุดคือผมสามารถสร้างสิ่งที่ผมเชื่อว่าสนุกได้อย่างอิสระ ต่างจากผู้สร้างเกมรายใหญ่ที่โปรเจกต์เดียวสามารถเกี่ยวข้องกับคนได้ 100 คนหรือมากกว่า” อิเคดะกล่าว