HUAWEI ดึง “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก” พรีเซนเตอร์ WATCH GT 6 ซีรีส์

HUAWEI เผยรายละเอียดเพิ่มเติมของการเปิดตัว HUAWEI WATCH GT 6 ซีรีส์ สมาร์ทวอทช์สายแฟชันรุ่นล่าสุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Shaped by the Wind” พร้อมคว้าตัว “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” มาเป็นพรีเซนเตอร์ สะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ มีสไตล์โดดเด่น
ข้อมูลจาก หัวเว่ย ระบุว่า การเลือก ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก เป็นตัวแทนครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของหัวเว่ยในการผสานเทคโนโลยีเข้ากับสไตล์อย่างลงตัว โดยมุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาสมาร์ทวอทช์ที่ไม่ได้มีเพียงฟังก์ชันการใช้งาน แต่ยังสามารถยกระดับบุคลิกภาพและเป็น แฟชันสเตทเมนต์ ชิ้นสำคัญในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
สำหรับ HUAWEI WATCH GT 6 Series จะเปิดตัวในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ โดยเน้นไปที่ 3 แกนหลัก ได้แก่ Design Forward, Health Forward และ Sports Forward โดยมาพร้อมการออกแบบที่น่าจับตามอง อย่างดีไซน์พรีเมียมยกระดับดีไซน์ด้วยขอบจอที่กว้างขึ้น มีให้เลือกหลากหลายรุ่นและวัสดุ
HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 มม.) ตัวเรือนสแตนเลสสตีล พร้อมกระจก Sapphire Glass กันรอยขีดข่วน และหน้าจอ AMOLED ขอบบาง มอบลุคหรูหราพรีเมียม ตามด้วย HUAWEI WATCH GT 6 (46 มม. และ 41 มม.) เน้นความบางเบา ทันสมัย ตัวเรือนสแตนเลสคุณภาพสูง มาพร้อมระบบเปลี่ยนสาย EasyFit 3.0 ที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยนลุคระหว่างสายหนังและสายซิลิโคนได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ High-silicon stacked ที่เพิ่มความหนาแน่นขึ้น 37% ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 21 วัน ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในโหมดปกติ และรองรับการใช้งานหนักอย่างโหมดกีฬาและ GPS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน HUAWEI WATCH GT 6 Series ยังได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการออกกำลังกายให้แม่นยำและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสุขภาพ TruSense เวอร์ชันใหม่ ที่เพิ่มความแม่นยำในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, การติดตามคุณภาพการนอนหลับ, การประเมินความเครียด, การวัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO₂) และการติดตามรอบเดือนสำหรับผู้หญิง
รองรับโหมดกีฬามากกว่า 100 รูปแบบ พร้อมระบบระบุตำแหน่งดาวเทียม HUAWEI Sunflower Positioning System 2.0 ที่ใช้ดาวเทียมถึง 6 ระบบ เพิ่มความแม่นยำสูงสุดแม้ในพื้นที่อับสัญญาณ เช่น ในเมืองที่มีตึกสูงหรือภูเขา นอกจากนี้ยังมี โค้ช AI ส่วนตัว ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล
HUAWEI WATCH GT 6 Series จะมีให้เลือกทั้งรุ่น GT 6 Pro (46 มม.) และ GT 6 (46 มม. และ 41 มม.) ในหลากหลายสีสันและสไตล์ โดยหัวเว่ยจะประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้