จบทุกทริปโหด! Amazfit T-Rex 3 Pro สมาร์ทวอทช์คู่ใจสายลุย

Amazfit ภายใต้แบรนด์ Zepp Health เปิดตัว Amazfit T-Rex 3 Pro สมาร์ทวอทช์เรือธงตอบโจทย์นักวิ่งเทรล นักกีฬาสายเอ็นดูรานซ์ และผู้รักการผจญภัยกลางแจ้ง อัดแน่นด้วยสเปกระดับท็อป ทั้งความแข็งแกร่งระดับพรีเมียม ฟีเจอร์นำทางขั้นสูง และแบตเตอรี่สุดอึดในราคาเริ่มต้น 13,990 บาท
Amazfit T-Rex 3 Pro ยกระดับความแข็งแกร่งด้วยตัวเรือนที่ผลิตจาก ไทเทเนียมอัลลอยด์เกรด 5 ซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูง ผสานกับหน้าจอ AMOLED คมชัด ความสว่างสูงสุดถึง 3,000 nits ให้การมองเห็นที่ชัดเจนแม้กลางแดดจ้า ครอบทับด้วย กระจก Sapphire Glass ป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม
ตัวนาฬิกาสามารถทำงานได้ในสภาวะสุดขั้วแม้อุณหภูมิต่ำถึง -30°C และยังมาพร้อมไฟฉาย LED สองโทนในตัว สำหรับการใช้งานในที่มืดหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
จุดเด่นที่ทำให้ T-Rex 3 Pro แตกต่างคือ ระบบแผนที่ออฟไลน์พร้อมการนำทางแบบ Turn-by-Turn และระบบ Dual-band GPS ที่รองรับดาวเทียม 6 ระบบ ให้ความแม่นยำสูงสุดในการระบุตำแหน่งแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ตอบโจทย์การผจญภัยระยะยาวด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 25 วัน ในรุ่น 48 มม. และ 17 วันในรุ่น 44 มม. ต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียว
Amazfit T-Rex 3 Pro รองรับ โหมดกีฬามากกว่า 180 รูปแบบ ตั้งแต่การวิ่งเทรล, ดำน้ำ (Recreational Scuba), ไปจนถึงโหมดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ HYROX Race พร้อมระบบ BioCharge ที่ช่วยประเมินพลังงานร่างกายแบบเรียลไทม์ เพื่อการวางแผนการฝึกซ้อมและพักฟื้นที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ด้านสุขภาพ มาพร้อมเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยสำหรับติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ, ความเครียด, การนอนหลับ และพลังงานร่างกายตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีลำโพงและไมโครโฟนในตัว รองรับการโทรผ่าน Bluetooth และการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Zepp Flow เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
Amazfit T-Rex 3 Pro สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่าง Helio Strap และ Helio Ring ผ่าน Zepp App เพื่อซิงค์และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและการฝึกซ้อมทั้งหมดได้ในที่เดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และรองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
Amazfit T-Rex 3 Pro (รุ่น 48 มม.) พร้อมวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ในราคาพิเศษช่วงเปิดตัวเริ่มต้นที่ 13,990 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Amazfit บน Shopee, Lazada และ TikTok Shop รวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศ