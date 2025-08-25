1 สัปดาห์ดราม่า "ไข่เจียวปู" คอนเทนต์ทะลักแพลตฟอร์ม X โชว์ทอดยอดไลค์เยอะกว่าบน TikTok

เปิดรายงาน Social Listening วิเคราะห์แนวโน้มคอนเทนต์เกี่ยวกับ "ไข่เจียวปู" บนแพลตฟอร์ม X (Twitter) ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2568 จากการสุ่มตัวอย่าง 100 โพสต์ที่ผู้อ่านมีส่วนร่วมมากที่สุด พบโพสต์ต้นเรื่องมียอดชมทะลุ 20 ล้านครั้ง ขณะที่โพสต์วิจารณ์ล้อเลียนร้านมียอดไลค์น้อยกว่า เช่นเดียวกับโพสต์แนะนำทางเลือกและโพสต์ meme ที่ได้รับไลค์ไม่สูงนัก ด้านภาพรวมบนทุกแพลตฟอร์ม พบว่าโพสต์โชว์การทอดเองของเชฟออนไลน์ได้ยอดไลค์สูงกว่าโพสต์จากสำนักข่าว
***ที่มาไวรัล "ไข่เจียวปู"
ในช่วงวันที่ 15-24 สิงหาคม 2568 คอนเทนต์เกี่ยวกับ "ไข่เจียวปู" ได้รับความสนใจอย่างมากบน X โดยเริ่มต้นจากโพสต์ของยูทูบเบอร์ชื่อดัง "พีชชี่" (@impeachii) ที่เล่าประสบการณ์สั่งไข่เจียวปูจากร้านอาหารสุดฮอต "เจ๊ไฝ" ซึ่งระบุราคาในเมนู 1,500 บาท แต่ถูกเรียกเก็บจริง 4,000 บาท โดยทางร้านอ้างว่าอัปเกรดเนื้อปูคุณภาพสูงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
โพสต์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสในการกำหนดราคา, การเอาเปรียบผู้บริโภค, และนำไปสู่การตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ เช่น กรมการค้าภายในตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดราม่านี้ขยายไปสู่การพูดคุยในวงกว้าง รวมถึง meme, การแนะนำร้านทางเลือก, สูตรทำอาหารเอง, และการวิเคราะห์ทางกฎหมาย โดยแฮชแท็กหลักที่ใช้คือ #ไข่เจียวปู, #ไข่เจียวปูเจ๊ไฝ, และ #เจ๊ไฝ. การสนทนาไม่ได้เกิดแค่บน X แต่ได้ขยายไปทั่วแพลตฟอร์มหลักทั้ง Facebook, YouTube, TikTok, Instagram และอีกมากมาย
หากดูเฉพาะบน X ปริมาณการพูดถึง (Mentions) พบว่ามีโพสต์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 50-60 โพสต์หลักในช่วงเวลาดังกล่าว (จากการสุ่มตัวอย่างจาก keyword และการค้นหา) โดยโพสต์หลักได้รับ engagement สูง เช่น ยอด likes มากกว่า 20,000 ครั้ง, reposts มากกว่า 50,000 ครั้ง และ views เกิน 20 ล้านครั้งในบางโพสต์ พบว่าการพูดถึงพุ่งสูงสุดระหว่าง 15-17 สิงหาคม (จุดเริ่มต้นดราม่า) และยังคงมีกระแสต่อเนื่องจนถึง 24 สิงหาคม โดยมีการสร้าง thread ยาวเพื่อแนะนำร้านอื่นหรือสูตรทำเอง
จากนั้นปริมาณการพูดถึงลดลงเล็กน้อยหลัง 20 สิงหาคม แต่ยังคงมีโพสต์ใหม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา เช่น การเพิ่มเมนูราคา 4,000 บาทในป้ายร้าน และคำขอบคุณจากพีชชี่ที่บอกว่าทุกคนได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
หากทำการวิเคราะห์ความรู้สึกเบื้องต้น พบว่าความรู้สึกโดยรวมเป็นเชิงลบ (Negative) ประมาณ 60% จากการวิจารณ์เรื่องราคาไม่โปร่งใสและการไม่แจ้งลูกค้า เช่น โพสต์ที่บอกว่าร้าน "เอาเปรียบ" หรือ "ราคาไม่ตรงปก" ขณะที่ความรู้สึกเชิงบวก (Positive) มีประมาณ 20% เท่านั้น เป็นโพสต์จากผู้ที่ปกป้องร้านว่าปูคุณภาพดีและอร่อยคุ้มค่า หรือแนะนำร้านทางเลือกที่ราคาถูกกว่า เช่น ร้านเขียวไข่กา (480 บาท) หรือครัวอัปษร (350 บาท)
ความรู้สึกเชิงกลาง (Neutral) หรือ meme/humor ประมาณ 20% เช่น โพสต์ล้อเลียนราคาแพงด้วยภาพหรือวิดีโอทำเอง ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าความรู้สึกเชิงลบที่โดดเด่นที่สุด คือการกล่าวถึงกฎหมายและการตรวจสอบจากรัฐบาล ทำให้เกิดการตั้งคำถามเรื่องความซื่อสัตย์ ขณะที่ความรู้สึกเชิงบวกที่โดดเด่น คือผู้ใช้บางคนยอมรับว่าราคา 4,000 บาทเหมาะสมกับปูพิเศษ แต่ต้องแจ้งก่อน
***บางคอนเทนต์ปัง บางคอนเทนต์แป๊ก
การสำรวจพบว่าโพสต์และคอนเทนต์เด่น (Top Content) ที่เกี่ยวกับไข่เจียวปูมีหลายประเภท ได้แก่ โพสต์ต้นเรื่องจาก @impeachii (15 ส.ค.) ได้รับ views กว่า 20 ล้านครั้ง ยอด likes มากกว่า 27,000 ยอดการ reposts มากกว่า 53,000 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หัวข้อเป็นไวรัล
สำหรับโพสต์วิจารณ์ โพสต์ที่เด่นมาจาก @fauslick (16 ส.ค.) ที่ล้อเลียนร้านและลูกเจ๊ไฝ ยอด likes มากกว่า 16,000 ยอดส่งต่อหรือ reposts เกิน 29,000
ในส่วนโพสต์แนะนำทางเลือก พบว่า Thread จาก @personalstuffs (24 ส.ค.) แนะนำร้านอื่นราคา 320-1,200 บาท มียอด views 170+ และโพสต์ meme จาก @AuraJiBB (22 ส.ค.) ล้อราคาแพงแบบขำๆ มียอดชม 469
***"ทอดเอง" ฮิตบน TikTok
แม้โพสต์สูตรทำเองจะได้รับการมีส่วนร่วมจากชาว X ไม่สูง แต่บนแพลตฟอร์มอื่น โพสต์ทอดไข่นั้นมีสถิติเอนเกจเมนต์ได้มากกว่า เห็นได้จากโพสต์ X จาก @chohaeeun (22 ส.ค.) แชร์สูตรราคา 450 บาท นั้นมียอดชม 246 เท่านั้น แต่บน TikTok นั้น คลิปจาก ployvatin (วันที่ 23 ส.ค.) ที่เล่าถึง "ไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ก็อปเกรดZ (Ep.2) By เชฟแม่พลอยวาทิน" นั้นได้ยอดไลค์มากกว่า 135,400 ยอดคอมเมนต์ 697 และการส่งต่อ 5,200
นอกจากนี้ โพสต์จากสำนักข่าวยังได้รับเอนเกจเมนต์สูงบน Facebook รวมถึงบน YouTube ที่รายงานดราม่าไข่เจียวปูแบบครบรส
ที่สุดแล้ว ดราม่าไข่เจียวปูในรอบนี้ทำให้เกิดกระแส "ทำเอง" และ "ร้านทางเลือก" เช่น ร้านครัวอัปษร, หน่องริมคลอง, หรือปูทองสุขุมวิท ที่ราคาถูกกว่าและได้รับรีวิวดี นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับหัวข้อกว้างอย่างการคุ้มครองผู้บริโภคและราคาอาหารในไทย ทั้งหมดไม่เพียงสะท้อนโอกาสที่แบรนด์อาหารทะเลหรือผู้ให้บริการด้านอาหาร สามารถใช้กระแสนี้โปรโมทสินค้า เช่น เนื้อปูราคาถูกสำหรับทำไข่เจียวปูที่บ้าน แต่ยังเป็นโอกาสของผู้บริโภคที่จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่เรื่องไข่เจียวอีกด้วย.
ตอนนี้ puzzle มันครบละค่ะทุกคน เข้าใจเหตุการณ์แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์ไข่เจียวปู 4,000 ได้ยังไง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคาดเดาต่างๆนานาบานปลาย เลยขออนุญาตชี้แจงไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ตรงนี้นะคะ
1. รุ่นพี่คนไทยที่รู้จักกัน พาไปทานร้านเจ๊ไฝ
2. ไปกัน 3 คน มีรุ่นพี่คนไทย พีชชี่…— PEACHII (@impeachii) August 19, 2025
ไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ล่าสุด 4,000 บาท ราคาแบบปูคุณภาพดีเข้าใจได้ เจ๊ไฝจัดแบบพิเศษหวานฉ่ำเต็มพวง อร่อยเต็มคำ แต่ประเด็นคือไม่ได้สั่งพิเศษ และไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคา varies จากเมนูได้ (บนเมนูเขียน 1,500 ถ้วน) รู้อีกทีมาในบิลเลย ได้ราคาจุ่มซีเคร็ต งง— PEACHII (@impeachii) August 15, 2025