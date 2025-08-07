ทัพไทยใช้ "ยุทธวิธีไข่เจียวเพชฌฆาต" รับมือทหารกัมพูชาติดกับระเบิดตัวเอง ต้องตะโกนขอข้าวกิน

ทหารเขมรติดกับระเบิดตัวเอง อดข้าวในปราสาทตาควาย ทัพไทยใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยา "ไข่เจียวเพชฌฆาต" ยั่วกลิ่นหอมทั่วปราสาท จนต้องตะโกนขอข้าวทหารไทยกิน
จากกรณีมีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดและกับระเบิดไว้รอบบริเวณปราสาทตาควาย ทำให้เป็นอันตรายและยากต่อการเข้าถึงหรือปฏิบัติการของทหารไทย แต่พวกของตนเองก็ไม่สามารถออกมาจากปราสาทได้เช่นกันเนื่องจากไม่รู้ว่าระเบิดถูกฝังไว้ตรงไหนบ้าง ก่อนจะมีกระแสข่าวว่าทหารเขมรขอข้าวทหารไทย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ส.ค. มีการแชร์เรื่องราวสุดฮาว่าทหารไทยจัดการ "ยุทธวิธีไข่เจียวเพชฌฆาต" ซึ่งเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง โดยบอกเล่าว่า ทหารไทยได้ตั้งเตาทอดไข่เจียวร้อนๆ ส่งกลิ่นหอมไปตามลมเพื่อยั่วยวนทหารกัมพูชาที่ติดอยู่ในปราสาทตาควาย ออกมาหาอาหารกินไม่ได้เพราะกลัวกับดักระเบิดที่ตัวเองวางไว้ ทำให้ทหารกัมพูชาเกิดความหิวโหยในที่สุด
นอกจากนี้ ทางเพจ “ช่างเปียว ร้านเปียวแทททู” ได้โพสต์คลิปของทหารไทยที่ออกมายืนยันเองว่าทหารเขมรไม่สามารถออกจากปราสาทตาควายได้เนื่องจากกลัวระเบิดที่ฝั่งตนวางไว้ และขออาหารจากทหารไทย