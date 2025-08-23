“ถ้าจะด่าเจ๊ไฝ ด่าผมเถอะ!” คนขายปูให้เจ๊ไฝยอมรับขายแพง เหตุเพราะอยากช่วยเหลือชาวประมงให้ไม่ขาดทุน

จากกรณีดราม่าไข่เจียวปู 4,000 บาท ของร้าน “เจ๊ไฝ ประตูผี” ล่าสุดผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้จำหน่ายเนื้อปูให้กับร้านเจ๊ไฝ ได้ออกมาโพสต์ขอโทษและชี้แจงเหตุผลที่ขายปูในราคาสูง ยืนยันว่าการตั้งราคานั้นมีที่มาที่ไป และเพื่อช่วยเหลือชาวประมง พร้อมวอนสังคมหยุดโจมตีร้านดัง และขอให้มาตำหนิตนเองแทน
จากกรณี วิจารณ์สนั่นโซเซียลฯ หลัง “ยูทูบเบอร์ชื่อดัง” เสิร์ฟดรามาร้อนๆ เมนู “ไข่เจียวปู จานละ 4,000 บาท” ของ “ร้านเจ๊ไฝ ประตูผี” ร้านดัง “รางวัลมิชลินไกด์ 1 ดาว” การันตีร้านอาหารคุณภาพสูง ควรค่าแก่การหยุดแวะชิม แต่ระบุราคาอาหารไม่ตรงปก เขียนป้ายเมนูไข่เจียวปู 1,500 บาท ก่อนอัปเกรดเนื้อปูโดยพลการคิดราคา 4,000 บาท
ล่าสุด วันนี้ (23 ส.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ขายเนื้อปูให้กับร้านเจ๊ไฝ ได้ออกมาขอโทษและชี้แจงสาเหตุที่ขายปูในราคาสูง เพื่อปกป้องเจ๊ไฝที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ขอโทษที่ขายปูให้เจ๊ไฝแพงครับ
ตอนแรกผมว่าจะไม่โพสต์เรื่องนี้แต่เห็นคนออกมาโจมตีกันเยอะเลยอยากออกมาปกป้องผู้มีพระคุณของเรา จะบอกว่าผมหิวแสงก็ได้แต่ถ้าจะด่าเจ๊ไฝ ด่าผมเถอะ
เจ๊ไฝเป็นผู้มีพระคุณกับผม ทีมงาน และชาวประมงจังหวัดสุราษฎร์และนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่คนเรือ คนแกะเนื้อปู คนคัดคุณภาพ และจัดส่ง
ทุกคนมีรายได้ที่ดีและเป็นธรรมกันหมด
ปูคุณภาพสูง ต้องทำจากปูเป็นที่รับซื้อจากประมงพื้นบ้าน หรือประมงเรือเล็กอวนลอย จับวันต่อวัน ไม่ใส่สารกันเสีย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปริมาณต่อลำที่จับได้น้อยมากหากเทียบกับประมงเรือใหญ่
กว่าจะได้ปูก้อน 1 กก. ต้องใช้ปูตัวเกือบ 10 กิโลกรัม
ราคาปูมีขึ้นลงตามฤดูกาลและสถานการณ์ต่างฯ เหตุผลเพราะบางวันประมงออกเรือไปจับปูตัวมาได้ไม่ถึง 1 กก.ได้ปูก้อนยังไม่ถึง 10 ชิ้นเลยทำให้ต้นทุนสูงมาก
ถ้าไม่มีคนยอมซื้อราคาสูงกว่าทุนชาวประมงจะขาดทุนทันทีและคนที่ยอมซื้อราคาสูงกว่าเพื่อน คือ เจ๊ไฝ
ที่ไม่เคยต่อราคา ราคาเท่าไหนเท่านั้นเพราะแกรู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นปูก้อนแต่ละชิ้นมันมีเบื้องหลังอะไรบ้าง
ทำให้ Bird Market และทีมงานสามารถช่วยเหลือชาวประมง ให้มีรายได้และไม่ขาดทุน แม้ในวันที่จะได้ปูมาน้อยก็ตาม
สำหรับผม เรื่องดราม่าไม่ติดป้ายราคาแกรู้ตัวว่าทำผิดพลาด และพร้อมแก้ไข
แต่ถ้าจะเหยียบกันให้จมดินเลย ผมว่าก็ไม่ควร
กว่าจะมีคนไทยที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศ
ยกระดับ Street Food ไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะงั้น…
ถ้าจะด่าเจ๊ไฝ ด่าผมเถอะครับ ผมส่งปูให้เจ๊ไฝแพงเอง“