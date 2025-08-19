(คลิป)เขมรไม่สนข้อตกลงหยุดยิง! ทำชาวชายแดนสุรินทร์ผวา อพยพคนชราเด็กผู้ป่วยไปอยู่วัดแล้ว 2 แห่งร่วม 400 คน

สุรินทร์- เขมรไม่สนข้อตกลงหยุดยิง ยังพบการเคลื่อนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าประชิดชายแดนไทยต่อเนื่อง ทำชาวบ้านชาวแดน อ.กาบเชิง สุรินทร์ผวาเกิดสู้รบรอบ 2 ได้พากันอพยพคนชรา เด็กและผู้ป่วยติดเตียงไปอาศัยอยู่ในวัดแล้ว 2 แห่งร่วม 400 คน เผยเป็นศูนย์พักพิงนอกระบบ อยู่อาศัยทำกินกันเอง โดยไม่รอประกาศอพยพจากทางราชการ
วันนี้ ( 19 ส.ค.68 ที่วัดศรีรัตนาราม บ.ตะตึงไถง (ตะ=ตึง-ถะ-ไง๋) ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อพยพกันเองจากพื้นที่ชายแดน อ.กาบเชิง มาพักอาศัยอยู่ที่วัดศรีรัตนารามแห่งนี้ จำนวน 178 คน พร้อมแจกสิ่งของยังชีพให้ผู้พักพิง พร้อมทั้งยังโชว์ฝีมือทอดไข่เจียวให้กับผู้พักพิงได้รับประทานกันอีกด้วย โดยมี พระครูศรีสุนทร สรกิจ หรือ ผศ.ดร. เริงศักดิ์ เขมวีโร เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอลำดวน ให้การดูแลผู้อพยพอยู่
สำหรับศูนย์พักพิงที่วัดศรีรัตนาราม ยังไม่ได้มีการประกาศให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวตามระเบียบทางราชการแต่อย่างใด เพราะยังไม่ได้มีคำสั่งจากหน่วยงานราชการให้อพยพ แต่เป็นเพียงศูนย์พักพิงนอกระบบ ที่ชาวบ้านด่าน ชาวบ้านโจรก และชาวบ้านไผ่เงิน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ที่ยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พาผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็ก มาขอพักอาศัยกับทางวัดก่อน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเกรงจะอพยพไม่ทัน จึงต้องออกจากพื้นที่มาไว้ก่อนดังกล่าว
ขณะที่ วัดเทพสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นวัดอีกแห่งที่มีประชาชนชาว อ.กาบเชิง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา ไม่ไว้ใจในสถานการณ์ชายแดน จึง เดินทางไปขอพักอาศัยอยู่ที่วัดดังกล่าวกว่า 200 ชีวิต แล้วเช่นกัน
ทั้งนี้หากประชาชนผู้ใจบุญต้องการช่วยเหลือบริจาคสิ่งของอาหารสดและสิ่งของอุปโภคบริโภค ก็สามารถเดินทางไปมอบให้ที่วัดได้ เนื่องจากไม่งบประมาณจากส่วนราชการในการเบิกจ่ายซื้อของมาประกอบอาหาร ชาวบ้านกลุ่มผู้อพยพต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นซื้ออาหารการกิน การประกอบอาหาร เอง รวมทั้งช่วยกันจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าให้กับทางวัดไปก่อน
สำหรับสถานการณ์ชายแดด้าน จ.สุรินทร์ ยังคงตึงเครียด แม้มีการเจรจาและได้ข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้ว แต่ทหารไทยพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารกัมพูชา มีการเคลื่อนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆ เข้ามาประชิดชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยที่กัมพูชาไม่สนใจข้อตกลงการเจรจาหยุดยิงและห้ามเคลื่อนกำลังพลต่างๆ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มั่นใจในสถานการณ์ดังกล่าว ที่มีโอกาสสูงจะเกิดการสู้รบอีกรอบและประชาชนต้องอพยพอีกเป็นรอบที่ 2 จึงพากันนำผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็ก อพยพไปพักอาศัยอยู่ที่วัดในพื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าก่อน โดยไม่รอประกาศให้อพยพจากทางราชการดังกล่าว