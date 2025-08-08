“สว.ภิญญาพัชญ์”กระทุ้งรัฐ เร่งจัดการงบดูแลผู้ประสบภัย เหตุชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำ ศูนย์อพยพอยู่ได้เพราะเงินบริจาค

วันนี้ (8ส.ค.) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงการดูแลผู้อพยพในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า นับตั้งแต่ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดการปะทะกัน ลากยาวมาถึงวันนี้ ผู้อพยพทั้งหมดก็ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ ตนอยากให้ทุกคนนึกภาพว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ตอนนั้นทุกคนทำอะไรกันอยู่ หลายท่านอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน อาจจะได้ติดตามข่าวสารการปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่าย อย่างใกล้ชิด แต่ผู้อพยพจำนวนมากยังไม่สามารถกลับบ้านได้
“ดิฉันอยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าหากพวกเราทุกคน ไปใช้ชีวิตที่ศูนย์อพยพ อาจจะเป็นบ้าน วัด หรือโรงเรียน ร่วมกับผู้ประสบภัยอื่นๆอีกนับพันราย พวกเราจะอยู่ได้หรือไม่ ที่สำคัญคือ หากเราเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตไม่คล่องแคล่วเหมือนหนุ่มสาว หากเราเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ พวกเราจะรู้สึกอย่างไร”
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ระบุว่า ศูนย์อพยพหลายแห่งมีมีที่นอน หมอน มุ้งครบ หลายแห่งมีโรงครัว มีแม่ครัวประจำการ ชาวบ้านได้รับอาหารครบสามมื้อ และโดยส่วนมาก ได้มาจากเงินบริจาคกันทั้งนั้น ตนยืนยันว่าคนไทยเป็นคนมีน้ำใจมาก ในสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้ หลายคนบริจาคของให้กับผู้อพยพเยอะมาก แต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เรายังคงต้องรอ หลายพื้นที่ยังไม่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเลย ทั้งที่มีการอนุมัติงบช่วยเหลือให้จังหวัดละ 100 ล้านบาท ในทางปฏิบัติจริง ศูนย์อพยพต่างๆต้องใช้เงินจากจังหวัดและท้องถิ่นรองรับไปก่อน จนหลายพื้นที่แทบไม่มีเงินเหลือ ตนขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ นายอำเภอ อบจ. อบต. หน่วยงานท้องถิ่นที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน และดูแลประชาชนผู้อพยพอย่างเต็มที่ ตนมั่นใจว่าท้องถิ่นของเราแข็งแรง ทุกคนทำงานอย่างขันแข็งและมีประสิทธิภาพ เหลือเพียงแค่งบประมาณที่มาจากส่วนกลางเท่านั้น
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวว่า ตนขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รีบดำเนินการอย่าให้เกิดช่องว่าง เราต้องทำงานแข่งกับเวลา หลายที่ก็ยังติดเสาร์-อาทิตย์ เรื่องพวกนี้ไม่ควรมีวันหยุด เพราะความเดือดร้อนเดินหน้าทุกวินาทีแบบไม่มีหยุดพัก และขอให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของผู้อพยพ
“ขอให้ท่านเร่งช่วยดูแลผู้อพยพในศูนย์ต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง คนเหล่านี้มีความเสี่ยงมากที่สุด นอกจากเสี่ยงในเรื่องสุขภาพกายแล้ว สุขภาพใจก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับการกระทบกระเทือนมากที่สุดเช่นกัน บางคนเป็นแผลในใจ แค่ได้ยินปิดเสียงปิดประตูเสียงดัง ได้ยินเสียงลูกโป่งแตก ก็ตกใจแล้ว” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว