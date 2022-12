LET นำแพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยโชว์ในงาน "Thailand Smart City Expo 2022"

นายยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ LET กล่าวว่า LET เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่สามารถออกแบบและให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบงาน แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านรักษาความปลอดภัยชื่อยูนิฟลายด์ แพลตฟอร์ม (Unified Platform) สามารถเชื่อมต่อกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เซ็นเซอร์ตรวจจับ ผสานบิ๊กดาต้า และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลภายใต้ 3P : Predict, Prepare, Prevent และ 1M : Manage เพื่อให้ได้โซลูชันมาช่วยผู้ปฏิบัติงานในการดูแลและยับยั้งภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากยูนิฟลายด์ แพลตฟอร์ม ที่ตอบโจทย์งานด้านความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยระดับเมืองและเขตชุมชนขนาดใหญ่แล้ว LET ยังมี "LET Care" ที่เป็นระบบด้านความปลอดภัยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่าการแจ้งเตือนผู้บุกรุก หรือดูไลฟ์วิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนเพราะ "LET Care" สามารถตรวจจับความผิดปกติทั้งความร้อน อุณหภูมิ กลุ่มควันภายในบ้าน รวมถึงสามารถควบคุมแสงสว่าง เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่อยู่อาศัย พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนหน่วยงานฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องหากเกิดอุบัติเหตุกับผู้พัก อาศัย มีบริการทีมตรวจสอบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน Command Control Communicationทั้งนี้ การยกระดับงานด้านรักษาความปลอดภัยผ่านยูนิฟลายด์ แพลตฟอร์ม (Unified Platform) และ LET Care จะเป็นการต่อยอดระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรแบบเหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดล้ำอย่าง “Security & Digital Lifestyle” ที่มุ่งตอบโจทย์ให้ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่สมาร์ท ซิตีอย่างแท้จริง