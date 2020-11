Huawei จัดโครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล “Seeds For the Future 2020”

โครงการ “Seeds For the Future” ซึ่งริเริ่มขึ้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบ่มเพาะเยาวชน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้วนั้น จะมีทักษะและทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในตลาดงานในอนาคตได้ โดยทุกๆ ปีตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา นิสิตนักศึกษามากความสามารถจำนวน 10 คน จะมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านไอซีทีที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ร่วมกับนักศึกษาจากอีก 125 ประเทศทั่วโลก พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยของหัวเว่ยในเมืองเซินเจิ้น และปักกิ่งจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นั้น กิจกรรมในปีนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยในประเทศไทย โดยกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงเข้มข้นด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์มากมาย เช่น คอร์สอบรมความรู้ด้านไอซีทีที่ถ่ายทอดสดมาจากสำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยในเซินเจิ้น เวิร์กชอปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน การเรียนในคลาสแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่จัดขึ้นที่สำนักงานของหัวเว่ย การเข้าชมศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) และศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSICผู้เชี่ยวชาญด้าน 5G, คลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และ HMS ยังได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมและประสบการณ์ส่วนตัวในการช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการทรานสฟอร์มด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงทีมงานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้มามอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีไอซีทีในการพัฒนาโซลูชันและบริการต่างๆ สำหรับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทยโครงการเพื่อการบ่มเพาะทักษะดิจิทัลของหัวเว่ยนั้นมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศตรงกับนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการช่วยเหลือสังคมไทย ในปีนี้ น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นแขกในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวว่า “กระทรวงดิจิทัลฯ เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีเป็นสิ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจะช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านไอซีทีและช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา พันธกิจระยะยาวของหัวเว่ยในการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่และปลดล็อกโอกาสเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นสอดคล้องต่อนโยบายของกระทรวงฯ ดิฉันขอขอบคุณบริษัทหัวเว่ยที่ได้ริเริ่มโครงการ Seeds for The Future และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล อันจะขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ต่อไป”นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวว่า หัวเว่ยมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ ‘Grow in Thailand, Contribute to Thailand’ เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นฮับด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการ Seeds for the Future ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนที่มีความสามารถได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยปูทางสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงต่อไปในฐานะผู้ขับเคลื่อนการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล หัวเว่ยได้ทุ่มทุนจำนวนมหาศาลไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและทุ่มเทสนับสนุนการพัฒนาอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ บริษัทริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย อย่างเช่น Seeds for the Future, การแข่งขันด้านไอซีที เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน เร่งลดช่องว่างระหว่างความรู้ที่เรียนในห้องเรียนและทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม หัวเว่ยเดินหน้าจับมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแท้จริง