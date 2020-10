เซินเจิ้นแปลงรถไฟใต้ดินเป็น ‘รถด่วนแก้จน’ ช่วยโฆษณาสินค้าท้องถิ่น

ผู้โดยสารขบวนรถไฟ “รถด่วนแก้จน” สามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มาจาก 54 อำเภอในมณฑลต่างๆ โดยเพียงสแกนรหัสคิวอาร์ (QR) ที่ติดอยู่ข้างภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ในวันที่ 17 ต.ค. ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 7 ของและเป็นปีที่ 28 ของวันขจัดความยากจนนานาชาติ (International Day for the Eradication of Poverty)สำนักงานบรรเทาความยากจนเทศบาลเมืองเซินเจิ้นเผยว่าแผนริเริ่มใช้รถไฟใต้ดินส่งเสริมการบรรเทาความยากจนนั้นถือเป็นการใช้ประโยชน์จากชัยภูมิของรถไฟใต้ดินที่อยู่หลายด้านด้วยกัน ทั้งพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวาง และการไหลเวียนผู้โดยสารจำนวนมาก เพื่อสร้างจิตสำนึกทางสังคมในการช่วยขจัดความยากจนขั้นสูงสุด (absolute poverty) ของชาติด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วตลอด 40 ปี ปัจจุบันเซินเจิ้นครองอันดับ 5 ของเมืองเอเชียในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งขยายตัวด้วยอัตรารายปีถึงร้อยละ 20.7 อยู่ที่ 2.7 ล้านล้าน (ราว 12.59 ล้านล้านบาท) ในปี 2019นอกจากนี้เซินเจิ้นส่งเสริมการจำหน่าย “สินค้าแก้จน” ในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างแข็งขัน โดยตลอดปี 2020 เซินเจิ้นจัดซื้อสินค้าเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนมากกว่า 9 พันล้านหยวน (ราว 4.19 หมื่นล้านบาท) จาก 832 อำเภอยากจนทั่วประเทศ และจาก 11 เมืองที่มีการพัฒนาระดับต่ำในกว่างตงทั้งนี้ การบรรเทาความยากจนเป็นภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งของจีนภายใต้การนำของสี จิ้นผิง โดยตั้งเป้าขจัดความยากจนขั้นสูงสุดภายในปลายปี 2020