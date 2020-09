Apple เผลอคอนเฟิร์ม! iPhone 12 หน้าจอเล็ก 5.4 นิ้วมาชัวร์

iPhone 12 mini

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone 12 Pro Max



Silicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht— DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2020

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับงานเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ iPhone 12 ล่าสุดมีข่าวหลุดจากเซียนไอทีที่หยิบภาพสติ๊กเกอร์มาเป็นเบาะแสว่า iPhone 12 จะประกอบด้วย 3 ขนาดหน้าจอ หนึ่งในนั้นคือรุ่นหน้าจอเล็ก 5.4 นิ้ว ซึ่งได้ชื่อ iPhone 12 Mini ไปครองอย่างไม่เป็นทางการข่าวรั่วล่าสุดนี้มาจาก Duan Rui ซึ่งโพสต์ภาพเบาะแสของ iPhone รุ่นขนาดหน้าจอเล็กลง ในโพสต์สะท้อนภาพสติ๊กเกอร์ของ iPhone ที่แตกต่างกัน 3 ขนาด นั่นคือ iPhone 12 Mini, iPhone 12 / 12 Pro และ iPhone 12 Pro Maxสติ๊กเกอร์เหล่านี้ถูกโยงกับกำหนดการที่แอปเปิล (Apple) จะเปิดตัวไอโฟนซีรีส์ใหม่ iPhone 12 ในเร็ววันนี้ ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า iPhone 12 ขนาด 5.4 นิ้วจะมาพร้อมกับ iPhone 12 / Pro และ iPhone 12 Plus / Pro Max ที่มีหน้าจอ 6.1 นิ้วและหน้าจอ 6.7 นิ้วตามลำดับ ความน่าสนใจคือรุ่น 5.4 นิ้วอาจเป็น iPhone ขนาดกะทัดรัดเครื่องแรกที่ใชหน้าจอ "รอยบาก" แต่คาดว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่จะมีรอยบากที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับซีรีส์ iPhone 11นอกจากนี้ iPhone 12 Mini ยังอาจจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ซึ่งจะเหนือกว่า iPhone SE ที่มาพร้อมกับหน้าจอ 4.7 นิ้ว และจำหน่ายในราคาต่ำที่สุดในกลุ่มด้วยรูปแบบดีไซน์ที่ล้าสมัยพร้อมขอบเครื่องขนาดใหญ่ ขณะที่รุ่น iPhone XR และ iPhone 11 ใช้หน้าจอ LCD ที่มีต้นทุนประหยัดกว่า ทำให้ปี 2020 เป็นปีที่ iPhone 12 ทุกรุ่นในซีรีส์ใช้หน้าจอ OLEDนักวิเคราะห์มองว่าแอปเปิลอาจเปิดตัวไอโฟนใหม่ในซีรีส์ Mini ตามรอยเทรนด์แท็บเล็ต iPad ที่ทำตลาดได้ดี โดยดีไซน์รอยบากและ OLED จะช่วยให้แอปเปิลสร้างจุดยืนที่แตกต่างให้ iPhone 12 ได้ชัดยิ่งขึ้นจนถึงขณะนี้ มีการประเมินว่าแอปเปิลอาจเปิดตัว iPhone ใหม่ 4 รุ่นในงาน ได้แก่ iPhone 12, iPhone 12 Plus / Max, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Plus เพิ่มเตืมจาก สายผลิตภัณฑ์ไอโฟนที่ครอบคลุมสินค้าหลายระดับราคา เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการ.