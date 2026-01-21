ตร.ทางหลวงสกัดจับแก๊งลักลอบขน 83 แรงงานเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตำรวจทางหลวงไล่สกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อน 4 คดีรวด รวบชาวเมียนมา เข้าเมืองผิดกฎหมาย 83 ราย
วันนี้ (21 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก. 2 บก.ทล. และ พ.ต.ต.กฤษฎา พ่วงปาน สว.ทล.6 กก.2 บก.ทล. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาพร้อมผู้นำพา ถูกอัดแน่นมาในรถยนต์ รวม 4 คดี รวบแรงงานเถื่อนรวม 83 ราย
คดีแรก เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. ตรวจพบรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ ทะเบียนกาญจนบุรี บริเวณทางหลวงหมายเลข 323 กม.113-114 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อมจับกุม นายมอน ซาน อายุ 38 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่ พร้อมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา จำนวน 25 ราย ถูกอัดแน่นทั้งในห้องโดยสารและกระบะท้ายติดหลังคาไฟเบอร์กลาส
สอบสวนรับสารภาพว่าเดินทางมาจากเมืองย่างกุ้ง ผ่านช่องทางธรรมชาติ อ.สังขละบุรี โดยเสียค่าเดินทางคนละ 34,000 บาท และนายมอน ซาน รับจ้างนำพาในราคา 5,000 บาท เตรียมนำส่งต่อไปยัง จ.สมุทรสาคร และ จ.ชลบุรี
คดีที่สอง จับกุมรถกระบะโตโยต้า รีโว่ ทะเบียนจังหวัดชลบุรี บริเวณริมถนน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ก่อนจับกุม นายชาฯ อายุ 38 ปี เป็นผู้ขับขี่ ตรวจพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 6 ราย
นายชา ให้การว่ารับจ้างจากนายหน้าคนละ 4,000 บาท เพื่อนำแรงงานไปส่งโรงงานย่านมหาชัย จ.สมุทรสาคร ขณะที่แรงงานต่างด้าวให้การว่ามีค่าเดินทางคนละ 7,000 บาท โดยจะทำงานใช้หนี้กับนายหน้า
คดีที่สาม เจ้าหน้าที่ติดตามรถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ก่อนจอดรถทิ้งและพยายามหลบหนี บริเวณ ม.6 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สามารถจับกุม นายสมเกียรติฯ อายุ 38 ปี ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 27 ราย
สอบสวนทราบว่าลักลอบขนแรงงานมาแล้ว กว่า 10 เที่ยว ได้ค่าจ้างเที่ยวละ 1,500 บาท ขณะที่แรงงานต่างด้าวเสียค่าเดินทางคนละ 28,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 7 แสนบาท
คดีที่สี่ ตรวจพบรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีน้ำตาล ทะเบียนจังหวัดสุพรรณบุรี บนถนนหมู่บ้าน ม.5 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ผู้ขับขี่ไหวตัวหลบหนี ทิ้งรถไว้ ตรวจค้นพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 25 ราย ให้การว่าลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ อ.สังขละบุรี เตรียมเดินทางไปทำงานใน จ.สมุทรสาคร และ จ.ชลบุรี โดยเสียค่าเดินทางคนละ 37,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับผู้นำพาต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้นำพาทุกราย ในความผิดฐาน “ซ่อนเร้น ช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย” ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง 83 ราย ถูกดำเนินคดีในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจพื้นที่เกิดเหตุ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป