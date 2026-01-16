ฟอร์ด เปิดแคมเปญแรงรับปี ลดราคาเรนเจอร์ แร็พเตอร์ สูงสุด 200,000 บาท

ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดศักราชใหม่ มอบสิทธิประโยชน์แรงรับต้นปี สำหรับลูกค้าครอบครัวฟอร์ด รับ ส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท เพียงเพิ่มเพื่อนใน Ford Line Official Account @FordThailand และพิมพ์คำว่า FordFamily เพื่อรับรหัสส่วนลด (จำกัด 1 ท่านต่อ 1 รหัส) สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2569*
รถยนต์ฟอร์ดที่เข้าร่วมแคมเปญ New Year, New Ford ครอบคลุมรุ่นยอดนิยม ได้แก่
-ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร รับส่วนลดพิเศษ 200,000 บาท จำกัด 60 สิทธิ์
-ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร V6 หรือ เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร V6 รับส่วนลดพิเศษ 145,000 บาท จำกัด 40 สิทธิ์
-ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไทเทเนี่ยม พลัส รุ่น 4x2 รับส่วนลดพิเศษ 168,000 บาท จำกัด 30 สิทธิ์
-ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไทเทเนี่ยม พลัส รุ่น 4x4 รับส่วนลดพิเศษ 200,000 บาท จำกัด 70 สิทธิ์
นายเมธัส ลิขิตสัจจากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “ฟอร์ดมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวฟอร์ด ด้วยส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท สำหรับฟอร์ด เรนเจอร์ และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ แคมเปญนี้ตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหารถใหม่ที่ครบครันทั้งสมรรถนะ ความปลอดภัย และเทคโนโลยีล้ำสมัย รองรับการใช้งานได้หลากหลาย พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายในทุกเส้นทาง”