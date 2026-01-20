ตำรวจทางหลวงผนึก ตม. รวบขบวนการขนแรงงานเถื่อน 22 ราย คาถนนสายเอเชีย สารภาพค่าจ้างหัวละ 3,500 ปลายทางปทุมธานี

อ่างทอง – ตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 1 บูรณาการกำลังร่วมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จับกุมขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ได้แรงงานสัญชาติเมียนมา 22 คน พร้อมผู้ต้องหา 3 ราย ขณะลำเลียงจากภาคเหนือมุ่งหน้าปลายทางจังหวัดปทุมธานี สารภาพรับค่าจ้างหัวละ 3,000–3,500 บาท
กลางดึกวานนี้ ( 19 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. (อยุธยา) นำโดย พ.ต.ท.ศุภกร ตังคประเสริฐ สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. ร่วมกับ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. (ลพบุรี) ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. (สิงห์บุรี) เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา และ กก.1 บก.สส.สตม. ออกกวดขันจับกุมตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
กระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัย 2 คัน ขับขี่ตามกันมา มีพฤติกรรมเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ใช้ความเร็วสูง ติดฟิล์มทึบ และใช้ผ้าใบคลุมกระบะท้าย บริเวณกิโลเมตรที่ 58+100 ถนนสายเอเชีย (ขาเข้า กทม.) ทล.32 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง จึงเรียกตรวจสอบ
จากการตรวจค้น รถกระบะโตโยต้า รีโว่ สีดำ ทะเบียน 4 ฒง 2403 กรุงเทพมหานคร พบ น.ส.คำหล้า ลุงสอย อายุ 21 ปี เป็นผู้ขับขี่ และนายอาชัญ อายุ 29 ปี นั่งโดยสาร พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 11 คน ซุกซ่อนอยู่ภายในรถและกระบะท้าย ขณะที่รถอีกคันเป็นโตโยต้า รีโว่ สีดำ ทะเบียน ยท 4453 เชียงใหม่ นายชาย คัม อายุ 23 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่ พบแรงงานต่างด้าวอีก 11 คน รวมทั้งหมด 22 คน ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตใด ๆ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่ สภ.ไชโย โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ชื่อ “กอหลิ่ง” ให้ลำเลียงแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดเชียงราย ไปส่งปลายทางอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ค่าจ้างหัวละ 3,000–3,500 บาท และเคยกระทำมาแล้ว 4 ครั้ง ส่วนแรงงานต่างด้าวให้การผ่านล่ามว่า ลักลอบนั่งเรือจากฝั่งเมียนมาเข้าทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทย โดยเสียค่านายหน้าคนละ 13,000 บาท
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ฐานร่วมกันช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรืออำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างด้าวถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไชโย ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างการทำประวัติผู้ต้องหาที่ สภ.ไชโย เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ด.ต.วิชัย ตามสมัย ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. เพื่อนร่วมงานได้จัดเซอร์ไพรส์นำเค้กมาอวยพร ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดเมื่อทราบเรื่อง ต่างร่วมตบมือและร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับตำรวจนายดังกล่าว สร้างบรรยากาศผ่อนคลายท่ามกลางการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด