อย่างหยาบ!ปธน.สหรัฐฯชูนิ้วกลางใส่ฝ่ายต่อต้าน ทำเนียบขาวป้อง'เหมาะสมแล้ว'(ชมคลิป)

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร(13ม.ค.) ชูนิ้วกลางใส่บุคคลรายหนึ่ง ที่ตะโกนใส่เขาว่า "ผู้ปกป้องพวกใคร่เด็ก' ระหว่างตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตรถกระบะแห่งหนึ่งของฟอร์ด ในรัฐมิชิแกน อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวออกมาปกป้องพฤติกรรมของผู้นำรายนี้ ยืนยันว่า "เหมาะสมแล้ว"
ในวิดีโอที่แชร์โดยสำนักข่าว TMZ เป็นภาพ ทรัมป์ ชี้ไปที่บุคคลรายหนึ่งที่ไม่อยู่ในเฟรม และพูดบางอย่างออกมา จากนั้นเขาก็ชูนิ้วกลางใส่บุคคลรายดังกล่าวโดยตรง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่ ทรัมป์ กำลังเดินทางตรวจเยี่ยมโรงงานของค่ายรถยนต์ฟอร์ด ในเมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ก่อนมีกำหนดกล่าวปราศรัยในเมืองดีทรอยด์ เกี่ยวกับเศรษฐกิจของอเมริกา
สตีเวน ชุง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ออกมาในช่วงค่ำวันอังคาร(13ม.ค.) ระบุว่า "มีคนบ้ารายหนึ่งจะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่ง สบถด่าด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรง และประธานาธิบดีตอบโต้อย่างเหมาะสมและชัดเจน"
เมื่อถูกถามขอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ทาง เดวิด โทวาร์ โฆษกของฟอร์ด ระบุในถ้อยแถลงว่า "เราเห็นคลิปที่พวกคุณอ้างถึงแล้ว หนึ่งในค่านิยมหลักของเราคือความเคารพ และเราจะไม่ให้อภัยใครก็ตามที่พูดอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นนั้น ภายในโรงงานของเรา เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น เรามีกระบวนการจัดการ แต่เราไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนบุคคล"
ทรัมป์ ถูกพาดพิงในเอกสารเอปสตีนที่ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเผยแพร่ออกมาจนถึงตอนนี้ อันเนื่องจากคำสั่งศาลและกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่บังคับให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ค่อยๆ ปล่อยเอกสารจำนวนมหาศาล ในคดีของนายเจฟฟรีย์ เอปสตีน นักการเงินที่กว้างขวางในแวดวงนักการเมืองและบุคคลผู้ทรงอิทธิพล ที่ก่อเหตุล่วงละเมิดและค้าประเวณีเด็ก
หนึ่งในบันทึกที่ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้ว รวมไปถึงอีเมลฉบับหนึ่งที่มีบันทึกการเดินทางแสดงให้เห็นว่า ทรัมป์ เคยขึ้นเครื่องบินของเอปสตีนอย่างน้อย 8 ครั้งในช่วงทศวรษ 1990 ในนั้นครั้งหนึ่งเป็นการเดินทางร่วมกับหญิงสาววัย 20 ปีรายหนึ่ง ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้กล่าวหาว่า ทรัมป์ กระทำผิด ขณะที่เขาและทำเนียบขาวก็เน้นย้ำหลายครั้งว่า เขาไม่ได้กระทำผิดใดๆ
(ที่มา:เอ็นบีซี/รอยเตอร์)