ระทึก! ตร.ทางหลวงไล่ล่าฟอร์จูเนอร์ดำซุก 15 แรงงานเถื่อน หนีกว่า 30 กม. ก่อนแหกโค้งชนเสาไฟ คนขับเผ่นหนีเข้าป่า

กาญจนบุรี - ตำรวจทางหลวงไทรโยค ไล่ล่ารถฟอร์จูเนอร์ดำต้องสงสัย บรรทุกแรงงานเถื่อนแน่นคัน หนีไกลกว่า 30 กิโลเมตร ก่อนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูง คนขับอาศัยความมืดกระโดดหนีเข้าป่า ทิ้งแรงงานเมียนมา 15 ชีวิตไว้กลางทาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.โจ เสาร์ประโคน สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.) ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.กุศล ยะฝั้น รอง สว.(ป.) ร.ต.ต.พีรธรรม หนูนุรัตน์ รอง สว.(ป.) ด.ต.นรงค์กร ชำนาญกิจ ด.ต.ปกรณ์ สิทธิศักดิ์ และ ด.ต.นพดล สีนวล ออกลาดตระเวนตรวจตราเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว
ต่อมาเวลา 18.30 น.วานนี้(21 ต.ค.) ขณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงไทรโยค พบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูเนอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน กร 9034 กาญจนบุรี ไม่ติดป้ายทะเบียนด้านท้าย มีลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติ ขับมาจากทางอำเภอทองผาภูมิ มุ่งหน้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงขับรถติดตามไปตามถนนสาย 323 กระทั่งถึงแยกบ้านเก่า รถต้องสงสัยเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 3229 เจ้าหน้าที่ทางหลวงได้ติดตามอย่างกระชั้น พร้อมประสาน พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี และฝ่ายปกครอง เข้าช่วยสกัดจับ
กระทั่งถึงหมู่ 7 บ้านพุประดู่ ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร รถฟอร์จูเนอร์คันดังกล่าวเสียหลักแหกโค้ง พุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงจนหักโค่น แต่ยังถูกสายไฟยึดไว้ไม่ล้มขวางถนน โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุ คนขับรีบเปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่าท่ามกลางความมืด เจ้าหน้าที่พยายามติดตามแต่ไม่ทัน ส่วนแรงงานที่โดยสารมากับรถต่างพยายามหลบหนี แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด 15 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 8 คน หนึ่งในนั้นเป็นหญิงชาวลาว 1 คน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์สำนักงานใหญ่เข้าช่วยตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบไม่มีผู้บาดเจ็บ ก่อนนำแรงงานทั้งหมดส่ง สภ.เมืองกาญจนบุรี สอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรีเข้าตรวจสอบความเสียหายของเสาไฟฟ้า
จากการสอบสวนผ่านล่าม ทราบว่าทั้งหมดเป็นชาวเมืองย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี โดยมีนายหน้าชาวไทยมารับขึ้นรถ เพื่อส่งต่อไปทำงานในจังหวัดชั้นใน โดยจ่ายค่าหัวรายละ 15,000–25,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางถูกตำรวจทางหลวงตรวจพบและไล่ติดตามจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น ส่วนคนขับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ ภายหลังเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับแรงงานทั้ง 15 คน ฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนรถยนต์ที่ใช้ในการขนแรงงาน อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ครอบครองเพื่อติดตามดำเนินคดีเพิ่มเติม