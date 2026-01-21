CIB ทลายเครือข่ายยานรก ขณะขนยาบ้า 1 ล้านเม็ดจากเหนือส่งภาคใต้

ตำรวจ บช.ก.แถลงผลทลายเครือข่ายยานรกลักลอบขนยาบ้า 1 ล้านเม็ดจากเชียงรายส่งเอเย่นต์ชายแดนใต้
วันนี้ (21 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.ท.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.จักรวฬามิ์ อยู่เย็นศิริ รองผกก.7บก.ทล. ร่วมแถลงผลจับกุมนายอรรถสิทธิ์ อายุ 43 ปี และ น.ส.สิรามล อายุ 32 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 1 ล้านเม็ด ,รถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีบรอนด์เงิน 1 คัน และ โทรศัพท์มือถืออีก 4 เครื่อง ได้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 กม. 346 บริเวณหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงชะอวด ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจำด่านตรวจบ้านพละ ต.ไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพรได้จับกุมผู้ต้องหา 1 รายพร้อมของกลางยาไอซ์น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม จากนั้นได้ขยายผลจนทราบว่ามีรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ต้องสงสัยคาดเป็นขบวนการเดียวกันกำลังวิ่งอยู่ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าพัทลุง ก่อนสกัดจับ นายอรรถสิทธิ์ และ น.ส.สิรามล พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 1 ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้พนักพิงเบาะหลังของรถ
พ.ต.ท.จักรวฬามิ์ กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น นายอรรถสิทธิ์ ให้การรับสารภาพว่า รับจ้างขนยาเสพติดจากจ.เชียงราย มุ่งหน้าสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้ค่าจ้างเป็นเงิน 35,000 บาทต่อเที่ยว โดยทำมาแล้วรวม 2 เที่ยว กระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว ส่วน น.ส.สิรามล ให้การปฏิเสธอ้างเพียงโดยสารรถไปท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย" ก่อนนำตัวส่งะนักงานสอบสวน กก.5บก.ป.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วน พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปภายใต้ปฏิบัติการ "เกาะ- เกี่ยว-กด" เนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหากระทำเป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำ ใช้รถนำเพื่อเคลียร์เส้นทาง และใช้รถยนต์ที่ผ่านการดัดแปลงเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ให้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากโดยไม่เป็นที่ผิดสังเกต รวมทั้งมีการห่อหุ้มยาเสพติดเพื่อป้องกันกลิ่น เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถตำรวจทางหลวงที่มีศักยภาพสูงเข้าประกบ (“เกาะ”) ใช้ยุทธวิธีเรียกให้หยุด (“เกี่ยว”) และควบคุมตัวผู้ต้องหาให้อยู่ในอำนาจการควบคุม (“กด”) จนนำไปสู่การจับกุมได้ในที่สุด