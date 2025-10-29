ตร.ทางหลวงรวบแก๊งหลอกจ้างดาวน์รถเชิดขาย เหยื่อนับสิบสูญเงิน 10 ล้าน

ตำรวจทางหลวงรวบสมาชิกแก๊งหลอกจ้างให้ดาวน์รถ อ้างนำไปปล่อยเช่า-รับส่งนักท่องเที่ยว ก่อนเชิดขาย-จำนำ พบผู้เสียหายกว่า 10 ราย เสียหาย 10 ล้านบาท
วันนี้ (29 ต.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล.พ.ต.ท.ปิยะพร เรียนสุทธิ์ สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.จับกุม นายเทิดเกียรติฯ อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรี ที่ 438/2568 ลงวันที่ 10 ต.ค.68 ข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน” ได้บริเวณทางหลวงหมายเลข 4103 กม.19 – 20 ฝั่งขาเข้าเมือง ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตั้งจุดตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงหมายเลข 4103 พบรถยนต์กระบะต้องสงสัยขับหลีกเลี่ยงด่านตรวจ ไม่ยอมหยุดตามสัญญาณ เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วจึงเปิดสัญญาณไฟขับติดตาม ก่อนควบคุมตัวผู้ขับขี่มาที่ด่านตรวจเพื่อทำการตรวจสอบเอกสาร
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ขับขี่รายดังกล่าวมีหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรี ในคดี “ฉ้อโกงประชาชน” โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี ได้ประสานแจ้งเตือนว่า ผู้ต้องหาจะหลบหนีมาทางพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าพฤติการณ์ของผู้ต้องหารายนี้ ได้หลอกลวงประชาชนในพื้นที่ จ.จันทบุรี โดยให้นำชื่อไปดาวน์รถยนต์ พร้อมอ้างว่าจะนำรถไปปล่อยเช่าหรือให้บริการรับ–ส่งนักท่องเที่ยว โดยเสนอผลตอบแทนสูง ไม่ต้องผ่อนรถเอง แต่ภายหลังกลับเชิดรถไปขายหรือจำนำในตลาดมืด ส่งผลให้มีผู้เสียหายหลายสิบราย สูญเสียรถยนต์รวมกว่า 10 คัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
สอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเสธ อ้างเป็นเพียงลูกจ้างของสองสามีภรรยาซึ่งเป็นผู้บงการใหญ่ โดยตนเองมีหน้าที่ขับรถยนต์ของผู้เสียหายจาก จ.จันทบุรีเข้าส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามคำสั่งได้รับค่าจ้างครั้งละ 3,000–3,500 บาทจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี ดำเนินคดี พร้อมเร่งขยายผลจับกุมผู้บงการทั้งสองรายต่อไป