ตร.ทางหลวงรวบโชเฟอร์มินิบัสสายยะลา - สุไหงโก-ลกลอบขนบุรี่ไฟฟ้า

ตำรวจทางหลวงรวบโชเฟอร์มินิบัสสายยะลา - สุไหงโก-ลก ลักลอบขนบุรี่ไฟฟ้า 1,400 ชิ้น สารภาพได้ค่าจ้าง 1,600 บาท
วันนี้ (20 ส.ค. ) พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.สวรรยา เอียดตรง สวญ.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์ สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. จับกุมนายอิบรอเฮง อายุ 26 ปี พนักงานขับรถโดยสารประจำทางมินินัส สายยะลา - สุไหงโก-ลกพร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 1,440 ชิ้น ได้บริเวณทางหลวงชนบท 42 กม.143 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้พบ นายอิบรอเฮง ขับรถโดยสารประจำทางผ่านมาลักษณะมีพิรุธ จึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นพบ บุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 1,440 ชิ้น บรรจุในลังสีน้ำตาลวางอยู่ภายในรถบริเวณใต้ชั้นวางเท้าที่นั่งของผู้โดยสาร จึงจับกุมพร้อมตรวจยึดของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายอิบรอเฮง รับว่าขับรถบรรทุกสินค้าดังกล่าวมาจากพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับลูกค้าในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยจะได้รับค่าจ้าง จำนวน 1,600 บาท จึงแจ้งข้อหา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากร หรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร" ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่ง สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป