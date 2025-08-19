สมาคมขนส่งตาก จี้ พณ.เร่งเปิดเจรจาเมียนมา แก้วิกฤตสั่งจับรถบรรทุก-ปิดด่านฯเมียวดี

ตาก - สมาคมขนส่งจังหวัดตาก จี้กระทรวงพาณิชย์เปิดเจรจารัฐบาลกลางเมียนมา หลังสั่งปิดด่านพรมแดน จนรถบรรทุกสินค้าจอดค้างเติ่งเต็มหน้าด่าน ซ้ำเติมปัญหาค้าไทย-พม่า
หลังจากที่ทางการเมียนมาจากหน่วยเหนือที่เมืองเนปิดอว์ สกัดจับรถบรรทุกสินค้าไทยที่ส่งเข้าพื้นที่ชั้นในของปรเทศ ก่อนมีคำสั่งให้ปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 68 ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้(19 ส.ค.68) บรรยากาศการค้าชายแดนไทย-เมียนมา เลวร้ายลงกว่าเดิมมาก รถยนต์บรรทุกสินค้าของประเทศไทย ที่จะไปส่งสินค้าที่จังหวัดเมียวดี ต้องติดอยู่บริเวณด่านพรมแดนไม่สามารถข้ามไปฝั่งเมียนมาได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เมียนมาปิดประตูด่านพรมแดน แต่บางส่วนก็นำสินค้าเข้าฟรีโซนไว้ก่อนตามขั้นตอนของศุลกากร
นายสมยุทธ วิญญา นายกสมาคมขนส่งจังหวัดตากกล่าวว่า ปัญหาการปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี ที่สะพานมิตรภาพไทย เมียนมาแห่งที่ 2 นั้น ในส่วนสมาคมขนส่งจังหวัดตากเห็นว่า ต้องยื่นหนังสือขอให้กระทรวงพาณิชย์ไปเจรจากับฝ่ายเมียนมาในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง เพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะปัญหานี้ในพื้นที่ไม่สามารถทำอะไรได้
สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสมาคมขนส่งจังหวัดตากนั้น เดิมมีรถยนต์ขนส่งกว่า 2,000 คัน ปัจจุบันเหลือเพียง 1,500 คัน เนื่องจากปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ การสู้รบ น้ำท่วม และล่าสุดเมียนมาเข้มงวดเรื่องใบอนุญาตประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า จนมาสู่การปิดด่านพรมแดนที่เป็นผลกระทบที่ใหญ่มาก