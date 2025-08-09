ขยายผลรวบ รปภ.เฝ้าโกดังยาบ้าให้เครือข่ายรายใหญ่ภาคใต้

ตำรวจกองปราบขยายผลรวบ รปภ.เฝ้าโกดังยาให้เครือข่ายยานรกรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ หลังจับยาบ้า 18 ล้านเม็ด พบเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้าน
วันนี้ ( 9 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.พิทยา ธนาวุฒิ รอง ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุมนายรัฐพร หรือแมว อายุ 51 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 659/2567 ลงวันที่ 5 ธ.ค.67 ข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาบ้าฯ และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ” ได้ริมถนนภายในสวนยางพารา ม.4 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ก.ย.67 เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ได้สกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนยาบ้ากว่า 13 ล้านเม็ด ได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะลำเลียงไปสู่ภาคใต้ จากนั้นได้ขยายผลจับกุมได้อีก 5 ล้านเม็ด จากการสืบสวนทราบว่าเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวลักลอบขนยาเสพติดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 – 8 ครั้ง มีเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาท โดยมีนายทุนสั่งยามาจากทางภาคเหนือก่อนนำมาพักไว้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรอส่งไปภาคใต้ มีนายรัฐพร ผู้ต้องหารายนี้กับพวกอีก 2 ราย ทำหน้าที่เฝ้าโกดัง จึงขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่านายรัฐพร ได้หลบหนีมากบดานอยู่ที่ จ.ตรัง จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหารับสารภาพว่า หลังจากหลบหนีออกจากโกดังพักยาเสพติดได้ไปอยู่ที่ จ.ระยอง และถูกจับกุมในข้อหาครอบครองยาเสพติด อยู่ระหว่างประกันตัวชั้นศาล แล้วหลบหนีไปทำงานรับจ้างที่ จ.ตรัง จนกระทั่งถูกจับกุมดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป