สกัดจับเครือข่ายยานรก 3 จชต.ใช้เด็กบังหน้ายึดไอซ์กว่า 200 กก.

ตำรวจทางหลวงสนธิกำลัง ปส. สกัดจับเครือข่ายค้ายานรก 3 จังหวัดชายแดนใต้ยึดยาไอซ์กว่า 200 กิโลกรัม เผยใช้เด็กบังหน้า ทำทีเดินทางเป็นครอบครัว แสร้งตบตาเจ้าหน้าที่
วันนี้ (15 ม.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.สั่งการ พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.ร่วมกับพ.ต.อ.ประสงค์ พันธุ์สวัสดิ์ ผกก.4 บก.สกส.บช.ปส. นำกำลังจับกุม น.ส.เขมิกา (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี นายโมฮัมหมัด อายุ 28 ปี สัญชาติมาเลเซีย และ นายมูฮำหมัดอัลฟาน (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป" พร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน 213 ห่อ น้ำหนักประมาณ 213 กิโลกรัม, รถเก๋ง 2 คัน ที่ใช้เป็นรถขนยาเสพติดและรถนำสำรวจเส้นทาง , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 9 เครื่อง ใช้ติดต่อประสานงานในการลักลอบขนยาเสพติด ได้บริเวณลานจอดรถภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร
ทั้งนี้กลุ่มผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแผนลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ปริมณฑลลงไปยังจังหวัดนราธิวาส โดยใช้รถยนต์ 2 คัน ขับตามกันมาในลักษณะรถนำ และรถบรรทุกยาเสพติด กระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบความเคลื่อนไหว ขณะรถทั้งสองคันใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ขาล่องใต้ จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์เข้าสู่ จ.ชุมพร เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถขนยาเสพติด พบว่าในรถมีเด็กจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นบุตรของ น.ส.เขมิกา นั่งโดยสารมาด้วย ลักษณะภายนอกเหมือนการเดินทางแบบครอบครัว เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นแผนการตบตาเพื่อลดความสงสัย ก่อนตรวจค้นพบยาไอซ์จำนวนมากดังกล่าว
ส่วนรถยนต์อีกคันที่ทำหน้าที่เป็นรถนำสำรวจเส้นทาง พบ นายมูฮำหมัดอัลฟาน นอนหลับอยู่ภายในรถ ขณะที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารอีก 1 คน อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบชื่อ-สกุลแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติหมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
จากการขยายผลพบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเครือญาติและเพื่อนกัน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมมาก่อนหน้านี้ เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป