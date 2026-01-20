เพื่อไทย บุกรังสิต ดร.เชนทร์-ณัฐวุฒิ นำทัพปราศรัยใหญ่ ปลุกคนปทุมฯ แลนด์สไลด์ยกจังหวัด

ชูนโยบายเด็ด “รัฐจ่าย 70 ประชาชน 30” พ่วงรถไฟฟ้า 20 บาท-ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วย AI มั่นใจกวาด ส.ส. ครบทั้ง 8 เขต
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2568 พรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ที่ ลานกินซ่า ข้างห้างโลตัส รังสิต จ.ปทุมธานี นำโดย ศ.ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ (ดร.เชนทร์) แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคฯ, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคฯ ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมฟังการปราศรัยอย่างเนืองแน่นกว่า 10,000 คนภายในงานได้มีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ปทุมธานี ทั้ง 8 เขต เพื่อตอกย้ำเป้าหมายแลนด์สไลด์ ประกอบด้วย
เขต 1: นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (เบอร์ 3)
เขต 2: นายศุภชัย นพขำ (เบอร์ 1)
เขต 3: นายภัทรพล ฐิติวัตสกุล (เบอร์ 8)
เขต 4: นายสุทิน นพขำ (เบอร์ 4)
เขต 5: นายภานุวัฒน์ ณ ระนอง (เบอร์ 2)
เขต 6: นายอธิวัฒน์ สอนเนย (เบอร์ 3)
เขต 7: นายบุญเริ่ม อรชุน (เบอร์ 6)
เขต 8: นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ (เบอร์ 4)
โดย ดร.เชนทร์ (ศ.ดร.ยศชนันท์) ได้ขึ้นปราศรัยชูนโยบายเศรษฐกิจหมัดเด็ด “70:30” (รัฐช่วยจ่าย 70% ประชาชนจ่าย 30%) พร้อมผลักดันรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายและระบบรถฟีดเดอร์เชื่อมต่อถึงหน้าบ้าน นอกจากนี้ยังเน้นการแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน และการยกระดับสาธารณสุขด้วยนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่ ทุกโรค” เสริมทัพด้วยระบบ AI เชื่อมโยงประวัติการรักษาทั่วประเทศ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวปทุมธ