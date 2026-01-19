“ยศชนัน” อ้อนเสื้อแดงปทุมธานี กาเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ ขอโอกาสเป็นนายกฯ

“ยศชนัน” อ้อน คนเสื้อแดงปทุมธานี เลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลาย ขอโอกาสเข้าไปเป็นนายกฯแก้ไขปัญหาให้ ปชช. ให้คำมั่นทำความหวังให้เป็นความจริง
วันนี้ (19ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัคร สส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ทั้ง 8 เขตที่ลานกินซ่า โลตัสรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อนายยศชนัน ขึ้นเวทีปราศรัยได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้สมัคร สส. โดยประชาชนที่มาร่วมฟังปราศรัยได้เปิดแฟลชโทรศัพท์ทำทะเลดาวระหว่างการถ่ายภาพด้วย
นายยศชนัน กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า พี่น้องวันนี้แดงทั้งแผ่นดินไปเลย ด้วยหัวจิตหัวใจของตน ตนเกิดมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด 4 ปีเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ หมุดหมายแห่งความสำเร็จของชีวิต ตนมีเลือดเนื้อเชื้อไขของคนปทุม วันนี้ขอโอกาสคนปทุมธานี ให้ลูกหลานคนปทุมคนนี้ที่ได้ศึกษาที่นี่เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่
วันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนมาก ตนอยากจะพูดเพื่อเป็นการเตือนพี่น้องทุกคนว่า 8 ก.พ. หลายคนอาจมองว่า วันนี้เป็นวันเลือกตั้ง แต่สำหรับพวกเราที่มาที่นี่ และมายืนอยู่ตรงนี้ 8 ก.พ. คือวันเริ่มต้นแห่งความหวังของชาวปทุมธานี และถ้าวันที่ 8 ก.พ.เลือกพรรคเพื่อไทยถล่มทลาย ตนและผู้สมัครทุกคนจะนำพาซึ่งความฝัน ความหวังของพี่น้องประชาชนให้เป็นความจริง
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ พี่น้องได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพ พี่น้องได้ผู้สมัครที่ลงพื้นที่มาโดยตลอด พี่น้องชาวปทุมธานีครั้งนี้ตนขอประกาศวันนี้ถ้าปทุมธานีเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยทั้งแผ่นดินประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้
สิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องคือคนปทุมต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น พี่น้องหลายคนที่อยู่ริมน้ำวันนี้เกิดเรื่องน้ำท่วม ปัญหาเยอะแยะอย่างนี้ต้องพรรคเพื่อไทย แก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบต้องพรรคเพื่อไทย ดูแลการปล่อยน้ำทั้งระบบ แน่นอนว่าวันศุกร์นี้พี่น้องรอปราศรัยใหญ่แผนการจัดการน้ำทั้งระบบของพรรคเพื่อไทย น้ำต้องไม่ท่วม และน้ำต้องไม่แล้ง
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า ขอให้ชาวปทุมธานีเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเข้าสภาเข้าไปปราบปัญหาทุนเทา