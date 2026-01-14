"เชน" ขอคนโคราชเรียกนายกฯคนที่ 33 เมินวิจารณ์ประชานิยม โวทรท.หาเงินเยอะทำไมจะแบ่งช่วยคนจนไม่ได้

"ยศชนัน" ขอชาวโคราชเรียก ‘นายกฯ คนที่ 33‘ เมินคำวิจารณ์ออกนโยบายประชานิยม บอกประชาชนนิยม ทำไมจะไม่ทำ โว ‘ไทยรักไทย‘ หาเงินเข้าประเทศตั้งเยอะ ทำไมจะแบ่งมาช่วยคนจนไม่ได้
วันนี้ (14 ม.ค. 69) พรรคเพื่อไทย นำโดยนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้ง, นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศรัยช่วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้สมัครสส. จังหวัดนครราชสีมา เขต 5 เบอร์ 1 หาเสียง ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
นายยศชนัน กล่าวว่า วันนี้ตนเองมาประกาศให้เสียงดังกระฮึ่มเลยว่า อีสานต้องเป็นพรรคอันดับหนึ่ง เมื่อเช้าไปวอร์มที่ตลาดสระบุรี ผลปรากฏว่าทเดินไปถึงแนะนำตัวว่า ยศชนันมาแล้ว ทุกคนบอกว่า เสียดายที่อาจารย์เชน ไม่ได้มา วันนี้ตนเองจะพยายามแนะนำทั้งชื่อเล่น ชื่อจริง แต่พ่อแม่พี่น้องจะเรียกอะไรก็ได้ แต่ขอให้เรียกนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ได้หรือไม่ และวันนี้จะทำไม่ได้ ถ้าโคราชไม่เลือกเพื่อไทยทั้ง 16 เขต
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า วันนี้ได้รับกำลังใจล้นหลาม และขอฝากนายสมเกียรติ ซึ่งมือทองจับได้เบอร์หนึ่งเลย โดยมีประวัติเป็นรองนายก อบจ. และเรื่องการศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครบเครื่อง แต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ ขอตำแหน่ง สส. โคราชให้ได้หรือไม่
นายยศชนัน ระบุว่า เรามีประสบการณ์เข้าไปทำงาน การที่มีหลายพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล เสถียรภาพไม่เกิดขึ้น การสามารถที่จะส่งมอบนโยบายที่ดี ที่มองในสายตาของประชาชนจำเป็นต้องเป็นเอกฉันท์ ขอพรรคเพื่อไทยทั้งแผ่นดินได้หรือไม่ และ 8 ก.พ. คือวันเริ่มต้นวันแห่งความหวัง ของคนที่เคยล้มลงไปแล้ว พรรคเพื่อไทยทำสงครามกับความยากจนมาโดยตลอด วันนี้เราพร้อมดูแลประชาชนทุกคนความจนไม่ใช่ความผิด แต่ความจน คือความผิดของรัฐบาล ที่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้คนไทยไร้จน
“หลายคนบอกว่า ผมคือประชานิยม แต่ผมไม่สน เพราะประชาชนเลือกผมแล้ว ประชาชนนิยม ทำไมผมถึงจะไม่ทำ” นายยศชนัน กล่าว
นายยศชนัน ได้ย้ำนโยบายการแก้หนี้ทั้งระบบ หลายคนถามว่า จะเอาเงินมาจากไหน แต่พรรคไทยรักไทย หาเงินเข้าประเทศมากที่สุด จะแบ่งมาให้พ่อแม่พี่น้องบ้างไม่ได้เหรอ และย้ำถึงการประกาศสงครามกับความจน โดยจิตวิญญาณในการมาเป็นนักการเมืองของตนเองในวันนี้ คือการช่วยเหลือคนจน ให้คนไทยหายจนทั้งระบบ
“ขอโคราชเป็นแดงทั้งแผ่นดิน ขอ สส. ยกจังหวัดทั้ง 16 เขตได้หรือไม่” นายยศชนัน กล่าวทิ้งท้าย