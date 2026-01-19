“ณัฐวุฒิ” ปราศรัยปทุม ซัดส้มเป็นอาหารหนู ย้ำเพื่อไทยคือยาเบื่อหนู

“ณัฐวุฒิ” ปราศรัย จ.ปทุมธานี ขอเลือก “เพื่อไทย” ทั้ง 2 ใบ หลังรอบที่แล้วถูกน้ำส้มดีดเข้าตา แต่สุดท้ายต้องแสบ เพราะเอาคะแนนคนปทุมไปให้ “อนุทิน” จนส้มกลายเป็นอาหารหนู แต่เพื่อไทยจะเป็นยาเบื่อหนู ชี้ปทุมมีบ้านใหญ่ 3 ลุง ไม่รู้ว่า ลุงแจ๊สจะเบี้ยวลุงชาญ หรือ ลุงชาญจะเบี้ยวลุงแจ๊ส ถ้าจะให้ดีต้องเลือก “ลุงแม้ว”
วันนี้ (19ม.ค.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัคร สส. จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 8 เขต ที่ลานกินซ่าโลตัสรังสิต จ.ปทุมธานี ช่วงหนึ่งนายณัฐวุฒิ กล่าวว่า คนปทุมธานีเลือกพรรคเพื่อไทยมาตลอด แต่รอบที่แล้วลืมกา ถูกน้ำส้มดีดเข้าตา ทำให้กาพลาดไป แล้วตอนนี้ก็รู้สึกแสบตา เพราะเอาคะแนนคนปทุมธานีไปยกให้กับสีน้ำเงิน เอาคะแนนคนปทุมธานีไปยกมือให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งแต่เด็กรู้ว่า ส้มเป็นผลไม้ แต่เพิ่งรู้เมื่อ 2 เดือนที่แล้วว่า ส้มเป็นอาหารหนูด้วย พอหนูกินส้มกลายเป็นเสือเลย ทำให้พรรคต่าง ๆ ไหลเข้ามา และวันนี้เดินสายประกาศว่า เลือกตั้งรอบนี้เป็นรัฐบาลแน่ เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ แม้ว่าส้มจะเป็นอาหารหนู แต่พรรคเพื่อไทยคือ ยาเบื่อหนู
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดนี้ ที่ไปไหนมาไหนพูดได้คำเดียว แต่คำว่า คนละครึ่ง และย้ายข้าราชการ ที่เป็นการโยกย้ายนอกฤดูกาล ซึ่งย้ายเอา ๆ และล่าสุดย้ายปลัดอำเภอไปอีกกว่า 50 คน แบบนี้คนปทุมธานีต้องสั่งสอน ด้วยการกาพรรคเพื่อไทยทั้ง 2 ใบ เพื่อย้ายนายอนุทิน ยืนยันกาพรรคเพื่อไทยเป็นที่ 1 ตั้งรัฐบาล นายกรัฐมนตรีชื่อ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และยืนยันว่า ไม่มีว่า ถ้าได้ที่ 1 แล้วจะไปยกมือให้คนอื่น
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า การเมืองครั้งนี้หลายคนวิเคราะห์ว่า เป็นการแข่งขันกัน 3 สี ซึ่งนอกจาก 3 สีแล้ว ยังมี 3 ลุงอีกคือ ลุงแจ๊ส, ลุงชาญ และลุงเบี้ยว เขาบอกว่า บ้านใหญ่ทั้งนั้น แต่เพื่อไทยคือ บ้านหลังเดิม หัวใจดวงเดิมคือ เพื่อประชาชน สำหรับตนคำว่า บ้านใหญ่ไม่ใช่ผู้ร้าย ซึ่งไม่ว่า จะบ้านเล็ก หรือบ้านใหญ่อยู่ที่หัวใจคน และอยู่ที่ประชาชนจะเลือก แต่ตนดูแล้ว ถ้าพี่น้องตัดสินใจเลือกไม่ดี บ้านใหญ่จะมีปัญหากันเอง เพราะอยู่กัน 3 ลุง
“ไม่รู้ว่า ลุงชาญเบี้ยวแจ๊ส หรือว่า แจ๊สเบี้ยวชาญ ถ้าเลือกไม่ดีมีปัญหาอีก เพราะถ้าเลือกแจ๊ส ชาญก็จะโกรธ ถ้าเลือกชาญ แจ็สก็จะเสียใจ และถ้าเลือกเบี้ยวก็ไม่ตรงเสียทีเดียว เพราะเบี้ยวมาเบี้ยวไป ดังนั้นเลือกพรรคเพื่อไทย 2 ใบดีกว่า ให้ลุงทั้ง 3 คนพักผ่อนอยู่บ้าน ยืนยันว่า ผมไม่ได้โจมตี ลุงแจ๊ส, ลุงชาญ, ลุงเบี้ยว แต่อยากให้พักเถอะ อยู่บ้าน สนาม สส. เลือกเราดีกว่า และลุงแม้วขวัญใจคนเดิมยังจำได้อยู่หรือไม่ ซึ่งครั้งล่าสุด ลุงแม้วก็มางานบวชลูกลุงเบี้ยว แต่ปรากฏว่า คนที่บวชสึกแล้ว ส่วนลุงเบี้ยวก็เลี้ยวไปแล้ว” นายณัฐวุฒิ กล่าว
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ส่วนลุงแม้ว ยังหัวใจเดิมที่อยากทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งจะผลักดันนโยบายทำให้ชีวิตคนปทุมธานีดีกว่านี้ และวันนี้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ฝากลูก ๆ ที่เข้าไปเยี่ยมว่า แม้ตัวจะออกมาไม่ได้ แต่หัวใจส่งถึงกันเสมอ หวังว่า คนปทุมธานีจะยังไม่ลืมกัน ซึ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีอีแอบ แต่ถ้าเป็นอี จะเป็น E-Government หรือรัฐบาลที่ทันสมัย เพราะนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย มาแบบคนพร้อม ไม่อยู่ในความขัดแย้ง ไม่โจมตี ไปเกะกะละลานใครให้เป็นประเด็นปัญหา เดินหน้าพูดวิสัยทัศน์นโยบาย
นายณัฐวุฒิ อยากจะถามคนปทุมธานีว่า ทำไมเลือกตั้งรอบที่แล้วไปเลือกพรรคอื่นหมด เหลือพรรคเพื่อไทยอยู่เพียงคนเดียว บางคนก็บอกว่าเพราะกระแส กระแสมันมาก็เลยกา แต่ 2 ปีผ่านไปก็คงเส้นคงวาไม่เคยเห็นหน้าอย่างไร ก็ยังไม่เห็นหน้าอย่างนั้น