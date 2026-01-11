“ไอซ์” เหวอ! “เชตวัน” พาไปตลาดเจอโวยคนปทุมเข็ดไม่เอาแล้ว เจ้าตัวเสียงแข็งพรรคไหนสู้เพื่อทหารชั้นผู้น้อย

เกือบปะทะ!! “เชตวัน” พา “ไอซ์ รักชนก” เหวอ !! เจอชาวบ้านหลายคนมาจ่ายตลาด โวย คนปทุมธานีเข็ด ไม่เอาแล้ว มาทำไม ด้าน “รักชนก” สวนเดือด ประกาศผ่านโทรโข่งลั่นตลาด ดูข่าวไหม พรรคไหนสู้เพื่อทหารชั้นผู้น้อย
วันนี้ (11 ม.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลงพื้นที่ช่วย นายเชตวัน เตือประโคน ผู้สมัคร สส.ปทุมธานี หาเสียง พรรคประชาชน ที่ตลาดนานาเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ช่วงหนึ่ง ปรากฏว่า มีชาวบ้านเข้ามาถามว่าพรรคประชาชนเอาทหารหรือไม่ ทำให้ นายเชตวัน กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า “ดูหน้าผมนะ ชื่อเชตวัน เตือประโคน อยู่ในกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร เป็นคนที่อภิปรายเรื่องทหารเยอะที่สุดคนหนึ่ง ไม่เคยพูดเรื่องไม่เอาทหาร เราพูดว่ายกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร เราทำให้สวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยดีขึ้น”
แต่ชาวบ้านตั้งคำถามต่อ พร้อมแนะนำว่า ไม่ใช่ว่าจะยกเลิกอย่างเดียว
จึงทำให้ น.ส.รักชนก กล่าวผ่านโทรโข่งว่า ตั้งแต่อนาคตใหม่ ก้าวไกล มาเป็นพรรคประชาชน ไม่เคยพูดว่ายกเลิกเกรทหาร แต่เราจะยกเลิกเกณฑ์ทหาร คือ เอาสวัสดิการมาดึงดูดให้คนที่อยากเป็นทหารจริงๆ ให้เขามีสวัสดิการเลี้ยงครอบครัวได้ และได้อย่างตรงไปตรงมา
“ไม่แน่ใจว่าเคยดูข่าวบ้างไหม ที่ กมธ.การทหาร ออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิประโยชน์ของทหารชั้นผู้น้อย แล้วการที่ทหารโดนซ้อม ทรมาน โดนกระทืบบางคนถึงขนาดตายในค่ายทหาร เคยเห็นข่าวไหมครับรู้ไหมคะว่าพรรคการเมืองไหนที่ออกมาเพื่อทหารชั้นผู้น้อยเหล่านั้น” น.ส.รักชนก กล่าว
จากนั้น มีชาวบ้านตะโกนว่า “ออกไปๆ ไม่เอา ไปเลย ไม่เอาค่ะ ในเมื่อคุณบอกว่าทหารมีไว้ทำไม ชาวปทุมไม่เอาค่ะ” ทำให้ น.ส.รักชนก กล่าวตอบว่า “ไม่เป็นไรนะคะคุณพี่”