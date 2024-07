นายกฯ ตั้งเป้ายกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก-ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “Digital Korat: The Future Starts now – โคราชมหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” เกิดขึ้นแล้วครับ



เราเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล (Digital Economy) แล้วครับ ผู้คนทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจต้องปรับตัว เปลี่ยนการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด



ขณะที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายเดินหน้าสู่การเป็น ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ปรับโครงสร้างการทำงานของภาครัฐใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากรัฐสะดวกมากขึ้น ร่วมกับการบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ



เราตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน และบุคลากรภาครัฐ ให้มีทักษะและสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ผมขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันโคราชในฐานะเมืองใหญ่ และประตูสู่ภาคอีสาน ให้ได้แสดงศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นมหานครดิจิทัลแห่งอนาคตครับ



My government’s whole-of-society digitalization policy starts with e-government to enhance efficiency and transparency. And Nakhon Ratchasima Province or “Korat” has proven to be one of the leaders towards that, especially in the digitalization of its local economy both in the public and private sectors. This is very much in line with the government’s effort towards transforming Thailand into the global “Digital Economy Hub” under the Ignite Thailand vision.