พระธรรมยาตรา นำชาวนนท์เรือนหมื่น จุดประทีปธรรม เจริญจิตภาวนา อุทิศถวายพระพันปีหลวง

วันนี้ (17 มกราคม 2569) พระอุดมสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระปลัด อนุวัฒน์ อายุวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดโบสถ์(บน) จ.นนทบุรีนำคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,142 รูปพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวนนทบุรีกว่าหมื่นคน จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยมีนางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฆราวาส ณ วัดโบสถ์(บน) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ในการนี้คณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,142 รูป ได้นำประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีเจริญสมาธิภาวนา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้บรรยายธรรมเรื่อง “ความสำคัญของสถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระมงคลเทพมุนี“ ที่ท่านได้ตั้งสัตยาธิษฐานปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงพระธรรมกาย ณ อุโบสถวัดโบสถ์(บน) แห่งนี้เมื่อ 109 ปีที่ผ่านมา
โดยในวันนี้คณะศิษยานุศิษย์พระมงคลเทพมุนี ได้อาราธนาพระสังฆาธิการจาก 109 วัด มารับถวายมหาสังฆทานเพื่อบำรุงวัดวาอารามตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรนันทาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า กิจกรรมธรรมยาตราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 มุ่งเน้นการฝึกพระภิกษุบวชใหม่ให้เจริญภาวนาด้วยอิริยาบถเดินอีกทั้งยังเป็นบทฝึกความอดทน บำเพ็ญตบะตลอดระยะเวลา 1 เดือนของพระธรรมทายาทไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของสาธุชนผู้ศรัทธาในปฏิปทาของพระมงคลเทพมุนี ที่จะมาต้อนรับคณะสงฆ์ด้วยการกล่าวสาธุและโปรยกลีบดอกไม้เหมือนครั้งสมัยพุทธกาล เป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ตามหลักคารวะ 7 จัดโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, องค์การพุทธโลก (พล), วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายชาวพุทธกว่า 20 องค์กร ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ 2569 ณ อนุสรณ์สถานที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา ในวันที่ 18 และ 25 พิธีตักบาตรพระ 1,142 รูป วันที่ 18, และ 24 พิธีจุดประทีป วันที่ 23, 24 และ 31 พิธีถวายสังฆทานรวม 360 กว่าวัด วันที่ 6, 17 และ 23 พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดรวม 32 วัด วันที่ 5, 9, 12, 15, 16, 20, 22, 27 และ 28 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการได้ทาง www.gbnus.com และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.02-831-1234