พสกนิกรอำเภอคลองหลวง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 ต.ค. 68 ที่ อาคารปลูกศรัทธา 2 วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมกับอำเภอคลองหลวง, องค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” (บ้าน–วัด–โรงเรียน–ราชการ) อำเภอคลองหลวง, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน พิธีครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานสงฆ์ และ นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระสังฆาธิการอำเภอคลองหลวง คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย นำโดย พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ (รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมประกอบพิธีฯ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง นางสาวพรปริญญา ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.คลองหลวง นายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 7 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และประชาชนทั่วไป ต่างพร้อมใจมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมออกร้านบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ ในเวลา 15.30 น. ได้มีการเปิดจุดลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์สื่อมวลชน (ประตู 7) วัดพระธรรมกาย เพื่อเปิดโอกาสให้อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ทั้งนี้ มติมหาเถรสมาคมได้กำหนดแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้คณะสงฆ์วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามบริบทที่เหมาะสม เช่น การทำบุญตักบาตร การสวดพระพุทธมนต์ การถวายภัตตาหารเช้าหรือเพล หรือการสวดมาติกา–สดับปกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล