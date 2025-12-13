พสกนิกรชาวอำเภอคลองหลวง พร้อมใจบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ “พระพันปีหลวง” ณ วัดพระธรรมกาย - รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีร่วมกันพัฒนาสรรค์สร้างสังคมไทย สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2568) เวลา 16.00 น. ที่อาคารปลูกศรัทธา วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมีพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานสงฆ์ และนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วยพร้อมด้วย ดร.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและคณะฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวง และพสกนิกรชาวอำเภอคลองหลวง เข้าร่วมพิธีฯ และมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ให้พสกนิกรทั่วไทยทั่วโลกได้ประกอบพิธีฯ ได้เข้าร่วมประกอบพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
โอกาสนี้ พระสังฆาธิการอำเภอคลองหลวง ร่วมสวดพระพุทธมนต์ ผู้แทนพสกนิกรชาวอำเภอคลองหลวงทอดผ้าไตรบังสุกุล และพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ (รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ รวมบุญรวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมอุทิศถวายพระราชพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ “พระพันปีหลวง” พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิต ผองพสกนิกร ทั่วหล้าก่อเกิดความสมานฉันท์ นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงพสกนิกรชาวอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีและจักมุ่งมั่นเจริญรอยตามในภารกิจการร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมไทย สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ก้าวหน้าสืบไป