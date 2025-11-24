วัดพระธรรมกายเร่งจัดถุงยังชีพ 3,000 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 6 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายจังหวัดภาคใต้ ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างหนัก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากพื้นที่ประสบภัย จึงตั้งเป้าจัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อส่งถึงประชาชนใน 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล
การจัดถุงยังชีพดังกล่าว วัดพระธรรมกายขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นในเบื้องต้น ได้แก่ ข้าวสารกระสอบละ 50 กิโลกรัม จำนวน 100 กระสอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลังละ 180 ซอง จำนวน 120 ลัง รวม 21,600 ซอง และปลากระป๋อง ลังละ 100 กระป๋อง จำนวน 90 ลัง รวม 9,000 กระป๋อง เพื่อนำไปบรรจุใน “ถุงแดง” สำหรับมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกัน สถานปฏิบัติธรรมของวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนัก เริ่มจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ที่ถูกน้ำไหลหลากเข้าท่วมฉับพลันระหว่างวันที่ 21–23 พฤศจิกายน ทำให้สถานที่และอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย ซึ่งศูนย์เตรียมดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซมเสนาสนะ รวมถึงจัดภัตตาหารแก่พระภิกษุและสามเณรจำนวน 35 รูป
ส่วนศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดา จังหวัดสงขลา ประสบภาวะน้ำท่วมสูงสุดในรอบหลายปี น้ำเอ่อล้นถึงถนนกาญจนวนิช ท่วมพื้นที่สูงกว่า 2–3 เมตร บริเวณอาคารพักและส่วนสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน พระภิกษุ 3 รูปยังคงติดอยู่ชั้นสองของกุฏิที่กำลังก่อสร้าง ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำใช้ และยังไม่ได้รับภัตตาหาร สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 24 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 02.00–03.00 น. ประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมถึงฐานเจดีย์ และกำลังขยายพื้นที่ความเสียหาย
ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ ศาลามหาทานบารมี วัดพระธรรมกาย (อาคารครัว 71 ปี) เลขที่ 23/2 หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชี “วัดพระธรรมกาย” สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000