จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ปัณรสมวาร (15วัน) อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (7 พ.ย.68) เวลา 18.00 น. ที่ วัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จสวรรคตครบปัณรสมวาร (15วัน) โดยมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พ.อ.กิตติศักดิ์ วัฒนเดช รอง ผอ.รมน.จว.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
โดยเมื่อเริ่มพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (ชุดล่าง) หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ และกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ ประธานถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร จากนั้น พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ลงจากอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สวดธรรมคาถา 4 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดประยูรธรรมาราม ขึ้นสู่ธรรมาสน์ ประธานจุดเทียนส่องธรรม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (ชุดบน) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และกราบถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ จากนั้น จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ฟังธรรม พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย แสดงธรรมเทศนา จบแล้ว ประธานจุดธูปเทียนหน้าหีบพระอภิธรรม พระสงฆ์จตุรวรรคสวดธรรมคาถา ประธานถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย และถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์จตุวรรค เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยง ประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำรับพร จากนั้น กราบลาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกราบลาประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี