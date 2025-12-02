วัดพระธรรมกายส่งต่อถุงยังชีพ 1,500 ชุด ล็อตที่ 2 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 6 จังหวัด

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ที่ศาลามหาทานบารมี วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เป็นล็อตที่ 2 ถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 14,096 กิโลกรัม โดยกระจายไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและขาดแคลนสิ่งจำเป็น
สำหรับล็อตแรกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ชุด พร้อมสิ่งของบริจาคจากคณะคณะศิษยานุศิษย์ การระดมสิ่งของช่วยเหลือเป็นผลจากความร่วมมือของคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ ภายใต้เจตนารมณ์ “เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” ซึ่งสะท้อนพลังการแบ่งปันและความห่วงใยต่อพี่น้องชาวใต้ที่กำลังเผชิญสถานการณ์ยากลำบาก สำหรับรายการสิ่งของที่มอบให้ในล็อตที่ 2 ครั้งนี้ ประกอบด้วย ถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด พร้อมข้าวสาร, เครื่องนุ่งห่ม, หมอน, ผ้าห่ม, น้ำดื่ม, หม้อหุงข้าวระบบแก๊ส, ถุงนอน, กาแฟ 3 in 1, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, ข้าวสารบรรจุถุง 2 กิโลกรัม, ขนมกรอบ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ วัดพระธรรมกายยังเปิดรับการสนับสนุนต่อเนื่อง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: วัดพระธรรมกาย เลขที่ 152-1-20208-7 หรือนำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นที่ วัดพระธรรมกาย อาคารครัว 71 ปี ศาลามหาทานบารมี เลขที่ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000 โดยกิจกรรมช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำบทบาทขององค์กรศาสนาในฐานะศูนย์รวมพลังน้ำใจของสังคมไทย สะท้อนความร่วมแรงร่วมใจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน