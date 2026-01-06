พระสงฆ์ 1,142 รูป ธรรมยาตราถึงสุพรรณบุรี เจริญสมาธิภาวนาถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (6 มกราคม 2569) พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,142 รูปและสาธุชน เจริญสมาธิภาวนา อธิษฐานจิต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฆราวาส ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
จากนั้น พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร น้อมนำพวงมาลัยถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และรูปหล่อพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พร้อมด้วย พระปริยัติวรคุณ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,142 รูป และพุทธศาสนิกชนจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ต่อมาพระภาวนาธรรมวิเทศ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ความสำคัญของสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ความตอนหนึ่งว่า “อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่เกิดรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว มีน้ำล้อมรอบ ตรงข้ามวัดสองพี่น้อง มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นรูปทรงภูเขาทอง 8 เหลี่ยม ภายในบันทึกประวัติการสร้างบารมีของท่านตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย บริเวณกลางมหาวิหารฯ ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้”
ทั้งนี้เมื่อเวลา 13.30น. คณะศิษยานุศิษย์พระมงคลเทพมุนีได้มอบกองทุนการศึกษาจำนวน 10 โรงเรียน และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 142 วัด ในเส้นทางธรรมยาตราอีกด้วย
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า กิจกรรมธรรมยาตราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 มุ่งเน้นการฝึกพระภิกษุบวชใหม่ให้เจริญภาวนาด้วยอิริยาบถเดินอีกทั้งยังเป็นบทฝึกความอดทน บำเพ็ญตบะตลอดระยะเวลา 1 เดือนของพระธรรมทายาทไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของสาธุชนผู้ศรัทธาในปฏิปทาของพระมงคลเทพมุนี ที่จะมาต้อนรับคณะสงฆ์ด้วยการกล่าวสาธุและโปรยกลีบดอกไม้เหมือนครั้งสมัยพุทธกาล เป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ตามหลักคารวะ 7 จัดโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, องค์การพุทธโลก (พล), วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายชาวพุทธกว่า 20 องค์กร ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ 2569 ณ อนุสรณ์สถานที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา ในวันที่ 3, 7, 11, 14, 18 และ 25 พิธีตักบาตรพระ 1,142 รูป วันที่ 7, 11, 14, 18, และ 24 พิธีจุดประทีป วันที่ 6 ,10, 13, 17, 23, 24 และ 31 พิธีถวายสังฆทานรวม 360 กว่าวัด วันที่ 6, 17 และ 23 พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดรวม 32 วัด วันที่ 5, 9, 12, 15, 16, 20, 22, 27 และ 28 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการได้ทาง www.gbnus.com และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.02-831-1234