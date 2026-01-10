วันเด็กคึกคัก วัดพระธรรมกายเปิดพื้นที่แห่งความสุข เยาวชนร่วมกิจกรรมรับของขวัญ 10,000 ชิ้น

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569 ณ อาคารโถงช้างฯ และอาคารปลูกศรัทธา วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ปกครองพาบุตรหลานจากชุมชนและสถานศึกษาวงรอบวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี โดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับภาคีเครือข่าย “บวร” (บ้าน–วัด–โรงเรียน–ราชการ) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” หลายภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ พุทธสมาคมปทุมธานี และองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
พิธีเปิดได้รับความเมตตาจาก พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่มุ่งเสริมสร้างศีลธรรมและจินตนาการแก่เด็กและเยาวชน อาทิ การแสดงละครเพลงแอนิเมชันพุทธประวัติ เรื่อง “กำเนิดยอดมนุษย์มหัศจรรย์” ถ่ายทอดการเติบโตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากวัยเยาว์ สู่การเป็นผู้เปี่ยมด้วยความเพียร ความอดทน และการทำความดี ผ่านการผสมผสานการแสดงบนเวทีกับแอนิเมชันอย่างตื่นตา
นอกจากนี้ ยังมีโรงภาพยนตร์แอนิเมชันฟื้นฟูศีลธรรมโลก เรื่อง “มงคลชีวิตพลิกโลก” ถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนภัยจากอบายมุขและการคบคนพาล ผ่านชีวิตของเยาวชนต้นแบบที่เกือบหลงทาง ก่อนกลับมาสร้างอนาคตด้วยพลังแห่งความดี รวมถึงกิจกรรมฐานเกมสร้างสรรค์ เวทีจับฉลากมอบของขวัญกว่า 10,000 ชิ้น การประกวดระบายสีจากนิทานชาดก “ติตติรชาดก” ชิงโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท ตลอดจนสนามเด็กเล่น ร้านอาหาร และจุดถ่ายภาพเช็กอิน ซึ่งเปิดให้เข้าร่วมฟรีตลอดงาน