xs
xsm
sm
md
lg

วันเด็กคึกคัก วัดพระธรรมกายเปิดพื้นที่แห่งความสุข เยาวชนร่วมกิจกรรมรับของขวัญ 10,000 ชิ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569 ณ อาคารโถงช้างฯ และอาคารปลูกศรัทธา วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ปกครองพาบุตรหลานจากชุมชนและสถานศึกษาวงรอบวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี โดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับภาคีเครือข่าย “บวร” (บ้าน–วัด–โรงเรียน–ราชการ) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” หลายภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ พุทธสมาคมปทุมธานี และองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก

พิธีเปิดได้รับความเมตตาจาก พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่มุ่งเสริมสร้างศีลธรรมและจินตนาการแก่เด็กและเยาวชน อาทิ การแสดงละครเพลงแอนิเมชันพุทธประวัติ เรื่อง “กำเนิดยอดมนุษย์มหัศจรรย์” ถ่ายทอดการเติบโตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากวัยเยาว์ สู่การเป็นผู้เปี่ยมด้วยความเพียร ความอดทน และการทำความดี ผ่านการผสมผสานการแสดงบนเวทีกับแอนิเมชันอย่างตื่นตา

นอกจากนี้ ยังมีโรงภาพยนตร์แอนิเมชันฟื้นฟูศีลธรรมโลก เรื่อง “มงคลชีวิตพลิกโลก” ถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนภัยจากอบายมุขและการคบคนพาล ผ่านชีวิตของเยาวชนต้นแบบที่เกือบหลงทาง ก่อนกลับมาสร้างอนาคตด้วยพลังแห่งความดี รวมถึงกิจกรรมฐานเกมสร้างสรรค์ เวทีจับฉลากมอบของขวัญกว่า 10,000 ชิ้น การประกวดระบายสีจากนิทานชาดก “ติตติรชาดก” ชิงโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท ตลอดจนสนามเด็กเล่น ร้านอาหาร และจุดถ่ายภาพเช็กอิน ซึ่งเปิดให้เข้าร่วมฟรีตลอดงาน

















วันเด็กคึกคัก วัดพระธรรมกายเปิดพื้นที่แห่งความสุข เยาวชนร่วมกิจกรรมรับของขวัญ 10,000 ชิ้น
วันเด็กคึกคัก วัดพระธรรมกายเปิดพื้นที่แห่งความสุข เยาวชนร่วมกิจกรรมรับของขวัญ 10,000 ชิ้น
วันเด็กคึกคัก วัดพระธรรมกายเปิดพื้นที่แห่งความสุข เยาวชนร่วมกิจกรรมรับของขวัญ 10,000 ชิ้น
วันเด็กคึกคัก วัดพระธรรมกายเปิดพื้นที่แห่งความสุข เยาวชนร่วมกิจกรรมรับของขวัญ 10,000 ชิ้น
วันเด็กคึกคัก วัดพระธรรมกายเปิดพื้นที่แห่งความสุข เยาวชนร่วมกิจกรรมรับของขวัญ 10,000 ชิ้น
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น