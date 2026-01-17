ปิดแมตช์กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 51 "แฮนด์บอลจุฬาฯ" คว้า 2 เหรียญ ทัวร์นาเม้นต์ 'อินทนิลเกมส์'

วันที่ 17 ม.ค. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ซึ่งใช้เป็นสนามการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ในแมตช์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์” โดยมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 มกราคม 2569 วันนี้มีการแข่งขันชิงเหรียญทองกีฬาแฮนด์บอล (ในร่ม) ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง
ผลการเเข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน เป็นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เป็นของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังสามารถคว้า รางวัลนักกีฬาแฮนด์บอลยอดเยี่ยม ประเภททีมชายมาครอง โดย เจ้าของรางวัล คือ นายโอเพ่น กรรณรงค์ ผู้เล่นหมายเลข 91
ส่วนผลการเเข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน เป็นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เป็นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สำหรับรายชื่อนักกีฬาแฮนด์บอล สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภททีมชาย ประกอบด้วย นายจิรพงษ์ จุนเจือทรัพย์, นายเจตนิพัทธ์ เกษทองหลาง, นายชัยเจริญ อาชาเพ็ชร, นายฐิติพัฒน์ รื่นอารมย์, นายณฐนนท์ ยางสูง, นายณัฐนันท์ ผิวอ่อนดี, นายดนุพัฒน์ จันทรัศมี,นายทรงกรต เสือสิงห์, นายเทพรัตน์ ปทุมสังข์, นายธนวันต์ นามบัญหา
นายธัชธรรม จันทร์อร่าม, นายนวพล เกินสกุล, นายปธานิน พุ่มชา, นายปรานต์ เอี่ยมโพธิ์, นายปิยะพันธ์ ภูดีแก้ว, นายปุญญ์ สอนบุญ,นายพีรวัศ เขียวศวัสดิ์, นายสุทัศน์ อินจิโน, นายอนุเทพ สนิทพจน์ และ นายโอเพ่น กรรณรงค์ โดยมีผู้ฝึกสอนได้แก่ 1.อาจารย์ ดร.นภัสกร ชื่นศิริ 2.อาจารย์ สุระคม กรรณรงค์ 3.อาจารย์ ภัทรศิริ ธนวัฒน์ และ 4.อาจารย์ ฟีฟ่า กรรณรงค์
ด้านรายชื่อนักกีฬาแฮนด์บอล สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภททีมหญิง ประกอบด้วย น.ส.กัญญาณัฐ อมาตยกุล, น.ส.ชลธิชา คำเนตร, น.ส.ญานิศา ตูโฮง, น.ส.ฐณัชญ์พร ศรีจันทร์ดี, น.ส.ศิญาดา โหสกุล, น.ส.ธิดารัตน์ หาญสมุทร, น.ส.ธีรตี เล็กสรรเสริญ, น.ส.พรรณวษา ช่างถม, น.ส.พัชรีพร บุญวัน, น.ส.เพียงกวิน สินสวัสดิ์, น.ส.รัตนาพร เย็นฉ่ำ
น.ส.ศศิกานต์ ศักดา, น.ส.สกลสุภา กล้าหาญ, น.ส.สิรินดา โชคบัณฑิต, น.ส.สุทธิดา ทองบ่อ, น.ส.อภิชญา เทวะประทีป, น.ส.อรปรียา สมตน, น.ส.อรยา ประเสริฐศรี, น.ส.อังคนา วงศาสนธ์ และ น.ส.อาธัญญา อุดมนิภัทร์ โดยมีผู้ฝึกสอนได้แก่ 1.อาจารย์ ดร.นภัสกร ชื่นศิริ 2.อาจารย์ สุระคม กรรณรงค์ 3.อาจารย์ ภัทรศิริ ธนวัฒน์ และ 4.อาจารย์ ธีภพ พัวพัน