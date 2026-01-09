ม.เกษมบัณฑิตขนทัพทีมชาติสู้ศึกปัญญาชนที่ม.แม่โจ้ พร้อมตั้งธงติด 5 อันดับแรก

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์ 2026“ ระหว่างวันที่ 9-19 มกราคม 2569 นั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีการเตรียมการและฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งชนิดกีฬาที่เป็นความหวังในการคว้าเหรียญทองอาทิ ฟุตบอลชาย/หญิง ฟุตซอลชาย/หญิง ยูยิตสู เทควันโด มวยไทยสมัครเล่น ฮับกิโด (เป็นชนิดกีฬาที่มีการผสมการต่อสู้ของกีฬาเทควันโด ยูยิตสู และคาราเต้) และเปตอง เป็นต้น เข้าร่วมแข่งขัน
ดร.เสนีย์ เผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด โดยเฉพาะมาตรฐานและคุณภาพของนักกีฬาการแข่งขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าทัพนักกีฬาจะคว้าเหรียญรางวัลติดท็อป 5 ในตารางเหรียญรวม และเป็น 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้แนวคิด “มิตรภาพเหนือการแข่งขัน” ที่น่าสนใจในศึกกีฬาปัญญาชนหรืออินทนิลเกมส์ 2026 แฟนกีฬาและผู้สนใจที่ติดตามการแข่งขันจะได้สัมผัสกับทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่มีการผนึกนักกีฬาทีมชาติไทยที่เคยร่วมสร้างชื่อระดับโลกและเพิ่งคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ให้กับประเทศไทย เข้าร่วมแสดงศักยภาพและนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยอีกด้วย
ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับขุมกำลังระดับทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย “เลิฟ” คันธรส ชูช่วย ผลงานแชมป์โลกหญิงเดี่ยวกีฬาเปตองชิงแชมป์โลก 2025 และ 1 เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025, “ฟร้องค์” สุวิจักขณ์ ขุนทอง อดีตเจ้าของเหรียญทองกีฬายูยิตสูซีเกมส์หลายสมัย และ 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025, ”ไผ่” สาริน สุนทร 1 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ซีเกมส์ 2025, “เปรม” กัมปนาท ผลพุฒ 1เหรียญทอง 1 ทองแดงกีฬายูยิตสูซีเกมส์ 2025, ”ปลื้ม” รักพล ผลพุฒ” 1 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ซีเกมส์ 2025, “ปอน” ธนภัทร ผลพุฒ 1 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ซีเกมส์ 2025, “หงษ์” ศิริรัตน์ ไกรเทพ 1 เหรียญเงินกีฬาเปตองซีเกมส์ 2025 และ “หลิน” พันวสา กิ่งทอง 1 ทองแดง กีฬาฟุตซอลหญิง ซีเกมส์ 2025
”อย่างไรก็ตามจากการประเมินความพร้อมศักยภาพของนักกีฬานอกจากตัวผู้เลนทีมชาติที่จะคว้าเหรียญทองมาได้แล้วในอีกหลายชนิดกีฬาก็เป็นความหวังไม่น้อยเช่นกัน และจากการที่มีการคาดหวังต่อผลงานของทัพนักกีฬาไว้สูงเนื่อง จากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในทุกมิติภายใต้ความพร้อมของสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งบุคลากรหรือผู้ฝึกสอนที่มีเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกันเพื่อให้การบริหารจัดการทีมกีฬาสอดคล้องกับบริบทของโลกกีฬาสมัยใหม่มหาวิทยาลัยยังได้นำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยา โภชนาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการเตรียมการนักกีฬาให้มีความพร้อมที่สุด และเหนือสิ่งอื่นใดในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญด้วยการปลูกฝังให้นักกีฬามีสปิริตและเน้นมิตรภาพเหนือการแข่งขัน ดร.เสนีย์ กล่าวในที่สุด