'แฮนด์บอลไทย'ชาย-หญิง ปิดแมตซ์ซีเกมส์สุดยิ่งใหญ่คว้าเหรียญให้คนไทยได้ทั้ง 2 ทีม

วันที่ 17 ธ.ค. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (พัทยา) จ.ชลบุรี วันนี้มีการแข่งขันแมตช์ชิงชนะเลิศ กีฬาแฮนด์บอล ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ "ซีเกมส์ ไทยแลนด์ 2025" ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 8-17 ธันวาคม 2568 มีนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิง เข้าร่วมชิงชัย กันทั้งสิ้น 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย
ผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ประเทศไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และ รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย กับ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับรายชื่อนักกีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมชาย ชุดแชมป์กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นี้ ประกอบด้วย "เติ้ล" กฤติพงศ์ รักษาวงค์, "เตอร์" พรรษกร ศรีน้ำคำ, "ไผ่" อัศวเมธี บารมีช่วย, "เวียร์" สหฤทธิ์ บัวคำ
"บาส" อนุเทพ สนิทพจน์, ฟีฟ่า กรรณรงค์, "เติ้ล" ธีภพ พัวพัน, โอเพ่น กรรณรงค์, "เงิน" สุทธวีร์ ปรือปรัก, "บอย" ปริญญา ขันอาษา, "บอมส์" ภูวนาท ศรีชัย, "ปาล์ม" ขจรวิทย์ แสงสันต์, "อาร์ม" ณัฐธนกรณ์ โคตุทา, "เบิร์ด" ธีรภัทร สวนศิริ, "อั้น" ณัฐดนัย รักษาวงค์, "เคน" คณินท์ ดีตลอด และ "ดราก้อน" Andrew Hale โดยมีผู้ฝึกสอน คือ นายเจริญ อนันเอื้อ นายโกมล รัตนดี นายชัยณรงค์ ศรีซ่ง และ นายจิรยุทธ โสมขันเงิน
ด้าน ผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ประเทศเวียดนาม รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ ประเทศไทย และ รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ กับ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับรายชื่อนักกีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมหญิง ชุดเหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นี้ ประกอบด้วย"พริก" ธนาวดี บัวบาน,"วุ้น" รสสุคนธ์ บุญเรือง, "เอิร์ธ" กฤติยา คำวงษา, "บีม" นัทวรรณ ครอบบัวบาน, "อีฟ" ณัฐิตา รัตนภิรมย์, "เมย์" ปรีชญา จันทร์มณี
"พิมพ์" พิมพัชชา สีทอง, "ไอซ์" ณัฐวรรณ พูลผล, "โม" ภารดี นามทอง, "บรีส" สุปัญญา เสาหงษ์, "ไอซ์" ธนพร จันทะวงค์, "โดนัท" กิตติมา กองกูล,"เอิร์น" ยุพดี สายน้อยยาว, "เอิร์น" ศศิกร พันทองหล่อ, "ฟา" ศิรประภา ปักกาเวสา, "เมญ่า" วันทณีย์ วิชัยเเสง, "นัด" วิศิษฎ์สิริ โมคลักษณ์ และ "ควีน" มนวรรณ ทองธิราช โดยมีผู้ฝึกสอน คือ นายสานิตย์ เอี่ยมผู้ช่วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร นายกฤศณัฏฐ์ เฉลิมพงษ์ และ นางบุปผา ศรีเกษ