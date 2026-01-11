แม่ทัพภาค 4 สั่งยกระดับคุมเข้มสูงสุด หลังป่วนวางระเบิด-เผาปั๊มปตท. จชต. 11 จุด รับมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ

วันที่ 11 ม.ค 69 พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า เปิดเผยถึงกรณีคนร้าย รอบวางระเบิดและวางเพลิง ปั๊มน้ำมันปตท.3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีการก่อเหตุที่ปั๊ม ปตท.ในปัตตานี 2 จุด ปัตตานี 4 จุด นราธิวาส 5 จุด จึงได้สั่งการ ให้ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ (ผบ.ฉก.)และผู้บัญชากองกำลัง ( ผบ. กกล.)ในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ปั๊มปตท.ที่เกิดเหตุ รวมถึงจุดตรวจ จุดสกัด ก็ให้ยกระดับความปลอดภัยในระดับสูงสุดเช่นกัน
รวมทั้ง กองร้อยป้องกันชายแดนทุกจุด ให้ปิดทางเข้า-ออกชายแดนทั้งหมด ยกเว้นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งเราได้จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมกับทางศุลกากร ตม. ในการตรวจเข้ม คนเข้า-ออกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่เศรษฐกิจนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุว่า ในเรื่องนี้ตนก็คิดอยู่เหมือนกัน เนื่องจากเมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองพาเด็กออกมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดยะลา ประมาณ 50,000 คน ปัตตานีประมาณ 15,000 คน นราธิวาสประมาณ 13,000 คน เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนได้ออกมาทำกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ทันข้ามคืนก็เกิดการก่อเหตุ ต่อเรื่องดังกล่าวเราคงต้องมาหารือกันว่าจะมีมาตรการอย่างไร เพราะถือว่าเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้น
ส่วนกรณีที่วันนี้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น พล.ท. นรธิป กล่าวว่า ได้แจ้ง ผบ. ฉก. จังหวัด เข้มงวดมาตรการควบคุมความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจัดชุดในการดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว ซึ่งเราได้เน้นย้ำเรื่องดังกล่าวไปแล้ว
แม่ทัพภาคที่ 4 ยังกล่าวถึงกลุ่มก่อเหตุซึ่งกระทำในทุกจุดคล้ายกันว่า เรายังไม่ทิ้งประเด็น โดยทุกประเด็นเราได้รวบรวมมาเป็นข้อมูล