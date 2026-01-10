เพราะ “เด็ก” คือคนสำคัญ เอเชียวาณิช ยกขบวนของขวัญเเจกจ่ายวันเด็ก 2026

วันที่ 10 ม.ค.69 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค.69 นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด นำตุ๊กตา รถจักรยาน ขนม และทุนการศึกษา มอบของขวัญให้แก่เด็กๆ และเยาวชน ตามโรงเรียนและสถานที่ราชการหลายแห่ง เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยสถานที่แรกร่วมกับบุตรสาว "น้องพรีม" ด.ญ.จินัธญาน์ สุวรรณทิพย์ ที่โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) เขตทวีวัฒนา โดยมี ผอ.พิมนวัลย์ บุญชนิตวรณัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนางสาวบุญโสม อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงินของโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ต่อมา เข้าร่วมกิจกรรมที่ โรงเรียนวัดศาลาแดง สำนักงานเขตบางแค โดยมี ดร.เสาวนี เรวัตโต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมจับรางวัล มอบของขวัญ และทุนให้เด็กๆ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เด็กๆ สนุกสนาน โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ สำนักงานเขตหนองแขม ร่วมกับ นายศินาตร์ ปุณณะหิตานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เชิญร่วมจับของขวัญวันเด็กแห่งชาติ บรรยากาศเต็มไปด้วยร้อยยิ้ม เด็กๆ มีความสุข
นอกจากนั้นยังมี ที่ โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมกับ นางสาวอัมภาภรณ์ เหขุนทด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมมอบของขวัญ และกล่าวทักทายเด็กๆ และเดินทางต่อที่โรงเรียนวัดดอน สำนักงานเขตสาทร ภายใต้การบริหารงานของ นางสาวมหิศร นันตโลหิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา และจับรางวัล ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ และสถานที่สุดท้าย นางอนุตรา ยุวสถาพร ประธาน กต.ตร.สน.ธรรมศาลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา ให้การต้อนรับ เชิญจับรางวัล และร่วมมอบทุนการศึกษา เช่นกัน สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน ซึ่งต่างก็ได้รับของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 กลับบ้านกันถ้วนหน้า