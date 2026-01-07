“สุวรรณภูมิ”มอบของขวัญวันเด็ก 69 ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้เยาวชนรอบสนามบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้มแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรอบสนามบิน
วันนี้ (7 มกราคม 2569) นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2569 ประกอบด้วยชุดเครื่องเขียน จำนวนกว่า 4,000 ชิ้น พร้อมด้วยน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ให้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้แทนจากชุมชนต่างๆ และตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ ทสภ. รวมจำนวน 99 แห่ง เพื่อนำของขวัญไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม AUDITORIUM อาคารฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนในฐานะกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตและมุ่งหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะช่วยสร้างรอยยิ้ม ความสุข และแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ทสภ. ยังคงขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินพลเมืองดี และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)