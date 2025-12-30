xs
คุณหญิงแสงเดือนฯ นำมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก มอบของขวัญวันเด็ก 2,765 ชุด ให้บุตรทหารผ่านศึกและเยาวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2568 ที่ห้องประชุมมูลนิธิ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2569 ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อนำไปมอบให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบุตรของทหารผ่านศึก รวมถึงบุตรของกำลังพลในหน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน 10 หน่วยงาน รวมของขวัญทั้งสิ้น 2,765 ชุด มูลค่า 190,035.50 บาท

โดยมี พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) รับมอบของขวัญจากคุณหญิงแสงเดือนฯ จำนวน 1,675 ชุด โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อาทิ คุณหญิงทรงสมร คชเสนี กรรมการจัดการและเหรัญญิก, คุณจิตตานันท์ นิกรยานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พล.ท.เสรี สุคณธมาลัย รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และพันเอกหญิง มนทกานต์ เสือป่า อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 ร่วมในพิธี

หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนของขวัญวันเด็กจากมูลนิธิฯ ประกอบด้วย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรมสรรพาวุธทหารบก, สำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมช่างผมประเทศไทย และโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ















