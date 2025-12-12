โฆษกรัฐบาลเผยฟื้นฟูหาดใหญ่ 4 โซนคืบหน้าแล้วกว่า 85% ขนขยะทิ้งเกือบ 1 แสนตัน มั่นใจคืนพื้นที่ได้ตามกำหนด

“สิริพงศ์” เผยฟื้นฟูหาดใหญ่ รวม 4 โซน คืบหน้าแล้วกว่า 85% ขนขยะทิ้งรวมสะสม 95,307 ตัน และทำความสะอาดถนนรวม 329.44 กม. มั่นใจคืนพื้นที่ให้ชาวหาดใหญ่ได้ตามกำหนด
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ความคืบหน้าการดำเนินการฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คืบหน้าแล้วกว่า 85% ขนขยะนำทิ้งรวม 9,796 ตัน และทำความสะอาดถนนรวม 35.007 กิโลเมตร รวมสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2568) ขนขยะนำทิ้ง จำนวน 95,307 ตัน และทำความสะอาดถนน จำนวน 329.44 กิโลเมตร โดยทุกหน่วยงานยังคงเร่งปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน โดยแต่ละโซนได้มอบหมายหน่วยงานเข้าดำเนินการประจำแต่ละโซน ได้แก่ โซนที่ 1 รับผิดชอบโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โซนที่ 2 กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 4) โซนที่ 3 กระทรวงมหาดไทย และโซนที่ 4 กระทรวงคมนาคม พบว่า ผลการดำเนินงานคืบหน้าไปได้ด้วยดี ข้อมูลล่าสุด (11 ธ.ค. 68 เวลา 17.00 น.) มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้
1) โซนที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 2,163 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 8.65 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 11 วัน (1-11 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 18,730 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 74.92 กิโลเมตร
2) โซนที่ 2 กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 4) ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 3,800 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 20.06 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 11 วัน (1-11 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 37,780 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 124.58 กิโลเมตร
3) โซนที่ 3 กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 2,248 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 3.93 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 11 วัน (1-11 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 21,462 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 71.88 กิโลเมตร
4) โซนที่ 4 กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 1,585 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 2.367 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 11 วัน (1-11 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 17,335 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 58.064 กิโลเมตร
ผลการดำเนินงานสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธ.ค. 68) ได้มีการขนขยะนำไปทิ้ง จำนวนรวม 95,307 ตัน และทำความสะอาดถนนความยาวรวม 329.44 กิโลเมตร คิดเป็น 83.55% ของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รัฐบาลได้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดและประสานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่จะสามารถคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้โดยเร็วที่สุด โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณการความร่วมมือทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “7 วันประชาชนต้องได้กลับบ้าน 14 วัน หาดใหญ่ต้องสะอาด“ คืนพื้นที่ได้ชาวหาดใหญ่ได้ตามกำหนด