AOT จัดของขวัญ ส่งมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ

AOT ส่งมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ จัดของขวัญพร้อมอุปกรณ์การเรียนส่งถึงมือน้องทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เป็นประธานในพิธี “AOT มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2569” โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบของขวัญกระเป๋าชุดเครื่องเขียน ประกอบด้วย สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สำหรับใช้ในการศึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน รวมทั้งชุมชนมากกว่า 280 แห่ง เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้อง Auditorium อาคารสำนักงานใหญ่ AOT
นอกจากนี้ AOT ยังได้ส่งมอบของขวัญวันเด็กไปยังพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมทั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท. 7 แห่งที่ AOT ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง AOT ยังได้จัดสรรของขวัญเพื่อนำไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล และโรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมืองอีกด้วย
โดยของขวัญที่ AOT ร่วมส่งความสุขมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 รวมจำนวนทั้งสิ้น 60,000 ชุดนี้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ต่างๆ และเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของ AOT ในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่จะช่วยให้เด็กๆ เข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
AOT ยึดมั่นในพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ซึ่งคำนึงถึงการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโต อย่างยั่งยืนและแข็งแรงในอนาคต