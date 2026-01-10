"โฆษก รพ.ตำรวจ" รับรางวัลบุคคล ที่สนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ รับรางวัลบุคคล ที่สนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569
วันนี้ (10 ม.ค.) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “พม.ใกล้คุณ ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก” โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานมอบรางวัลเด็กดีเด่น กลุ่มเด็กดีเด่น บุคคล และองค์กรที่สนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 30 รางวัล
นายมูฮัมหมัดกัยฟาน สาและ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน โดยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน เด็กพร้อมผู้ปกครองและครอบครัว เด็กในความอุปการะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบุตรหลานเจ้าหน้าที่กระทรวง จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมงาน
ซึ่งพล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะบุคคลที่สนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย