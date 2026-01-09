รวบ 3 บอสจีนเทา ตุ๋นเพื่อนร่วมชาติ 8 พันรายระดมทุนตลาดหุ้น สูญเงินรวมกว่า 7 พันล้าน

ACSC ล่าข้ามโลกจับ 3 บอสจีนเทาหนีกบดานไทย หลังเปิดแอปฯเถื่อนหลอกชาวจีนระดมทุน อ้างเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ พบเหยื่อ 8,000 คนทั่วประเทศจีน สูญเงินรวมกว่า 7 พันล้านบาท
วันนี้ (9 ม.ค.) พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ ผกก.3 บก.ปอศ.รรท.ผกก.2 บก.ปอท. ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ ตม.จว.เชียงใหม่, กก.สส.บก.ตม.5 และ กก.1 บก.สส.สตม.นำกำลังจับกุม นายหยาง อายุ 41 ปี , นายหวัง อายุ 46 ปี และนายลี่ อายุ 46 ปี ทั้งหมดสัญชาติจีนตามหมายจับของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เขตฉางอัน สาธารณะรัฐประชาชนจีน ข้อหา"กระทำความผิดฐาน รับฝากเงินจากประชาชนโดยผิดกฎหมาย" และถูกยกเลิกหนังสือเดินทาง สาธารณะรัฐประชาชนจีนได้บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง กทม.และบ้านพัก ในพื้นที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสามรายได้ร่วมกันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co.,Ltd. ทำการระดมทุนจากประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยโฆษณาชวนเชื่อว่าจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ภายใน3-5 ปี และการันตีผลตอบแทนสูง โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ "Jihui Jinfu" เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน และสร้างความน่าเชื่อถือ โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทน ไม่ต่ำกว่า 12% ต่อปี
จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้หลงเชื่อโอนเงินลงทุนกว่า 8,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 1,600 ล้านหยวน หรือประมาณ 7 พันล้านบาท
สำหรับพฤติการณ์ในการก่อเหตุของขบวนการนี้ เริ่มต้นจากการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือด้วยการ โฆษณาชวนเชื่อระดมทุนจากประชาชน โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพสูง และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Pre-IPO) โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุ ได้หลอกลวงเหยื่อว่าหากร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ภายใน 3-5 ปี เมื่อบริษัทเข้าตลาดหุ้นสำเร็จ มูลค่าหุ้น จะพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว
นอกจากนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุยังได้สร้างแอปพลิเคชันหลอกลงทุนชื่อ "Jihui Jinfu" ขึ้น และหลอกลวงเหยื่อโดยการันตีว่าหากลงทุนในแอปฯ ดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี การันตีผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 12% เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและโอนเงินลงทุน เงินทั้งหมดไม่ได้ถูกนำไปบริหารสำหรับการลงทุนที่แท้จริงแต่อย่างใด ทว่ากลับถูกควบคุมแบบเบ็ดเสร็จโดย "ฝ่ายการเงินของสำนักงานใหญ่ Jihui" เมื่อยอดเงินปรากฏในระบบ ฝ่ายการเงินจะรวบรวมข้อมูล และรายงานตรงไปยังระดับหัวหน้าสั่งการ 3 ราย ได้แก่ นายหยาง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการรายวัน, นายลี่ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการตลาด หาลูกค้า และ นายหวัง ผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงิน และงานธุรการ เพื่อรับทราบและจัดการโยกย้ายถ่ายเทเงินทุนดังกล่าว จนกระทั่งท้ายที่สุด เมื่อถึงกำหนด จ่ายผลตอบแทน บริษัทฯ กลับไม่สามารถชำระเงินคืนได้ตามสัญญา
ต่อมาหลังจากก่อเหตุทั้งหมดได้เดินทางหลบหนีออกจากประเทศจีน และแยกย้าย ไปในหลายประเทศ ก่อนจะเดินทางเข้ามาพำนักอยู่ที่ประเทศไทย โดยได้แยกย้ายกันหลบหนีไปกบดาน ในหลายจังหวัด นอกจากนี้ยังพบมีการตบตาเจ้าหน้าที่โดยการขอวีซ่าประเภทนักเรียน อ้างว่าเดินทาง เข้าประเทศไทย มาเพื่อศึกษาในสถานศึกษาอีกด้วย
ต่อมา ทางการจีนได้ทำการเพิกถอนเอกสารการเดินทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด จากนั้นได้ประสาน ข้อมูลระหว่างกัน จนตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุทั้งสามคนได้เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ที่ประเทศไทย จึงนำกำลังเข้าจับกุมดังกล่าว
จากการสอบสวน นายหลี่ ให้การปฏิเสธว่าตนเป็นเพียงบัญชีม้าของบริษัทฯ เท่านั้น ส่วนนายหยาง และ นายหวัง รับสารภาพว่า หลังจากเกิดเหตุได้หลบหนีเข้ามาในไทย พักอาศัยอยู่ในคอนโดอย่างระมัดระวังตัว โดยไม่ออกไปไหน ไม่สุงสิงกับใคร ซื้อข้าวของเครื่องใช้ สิ่งอุปโภคบริโภคมากักตุนไว้ที่ห้องพักคราวละมากๆ แต่ก็มาถูกจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและคำสั่งให้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรให้ทราบ จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวไว้เพื่อรอผลักดันส่งกลับไปยังสาธารณะรัฐประชาชนจีน เพื่อดำเนินคดีต่อไป