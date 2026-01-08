รวบหนุ่มจีนสมาชิกแก๊งคอลฯ ลวง นศ.เกาหลีใต้ทำงานสแกมเมอร์-ทำร้ายเสียชีวิตในกัมพูชา หนีมากบดานพัทยา

ตำรวจ ACSC บุกจับสมาชิกแก๊งคอลเซนเตอร์ชาวจีน ลวงนักศึกษาเกาหลีใต้ทำงานสแกมเมอร์ ก่อนทำร้ายจนเสียชีวิตในประเทศเพื่อนบ้าน แล้วหนีมากบดานพัทยา
วันนี้ (8 ม.ค.)พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รองผอ.ศปอส.ตร.พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ภานุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่แผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และตำรวจ กก.สืบสวน บก.ตม.ร่วมจับกุม นายฮัม หรือ MR.XIAN สัญชาติจีน ตามหมายจับตำรวจสากล และศาลเกาหลีใต้ ในความผิดฐาน “ล่อลวงเพื่อส่งตัวไปต่างประเทศ,บังคับขู่เข็ญโดยมีลักษณะพิเศษ"
สืบเนื่องจากทางการเกาหลีใต้ได้ร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) และ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)พบเบาะแสว่า นายฮัม สัญชาติจีน ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับสากลขององค์การตำรวจสากล หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทย มีพฤติกรรมเป็นผู้มีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ โดยใช้วิธีโฆษณาชักชวนเหยื่อมาทำงานในแก๊งสแกมเซ็นเตอร์ เมื่อเหยื่อมาถึงจะถูกยึดหนังสือเดินทาง ข่มขู่ไม่ให้หลบหนี บังคับให้ทำงานและส่งมอบบัญชีธนาคารไปใช้เป็นบัญชีม้า พร้อมทั้งมีการใช้ความรุนแรง และยังมีความเกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในประเทศเพื่อนบ้านจนเสียชีวิต
ภายหลังเกิดเหตุ นายฮัม ได้หลบหนีเข้ามายังประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังสอบค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี พบชาวจีนจำนวน 3 ราย พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน จากตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารต่าง ๆ พบว่าหนึ่งในนั้นคือ นายฮัม ซึ่งเป็นบุคคลตามประกาศหมายจับสากลขององค์การตำรวจสากล จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป