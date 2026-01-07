เวียดนามจับผู้ต้องหา 35 รายในคดีฉ้อโกง-พนันออนไลน์มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์

เอเอฟพี - ตำรวจเวียดนามกล่าวว่าพวกเขาได้เข้าทลายแก๊งฉ้อโกงและพนันออนไลน์รายใหญ่ โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 35 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงเหยื่อเป็นมูลค่ากว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ใน 5 เมืองทางภาคเหนือ รวมทั้งกรุงฮานอย ตามรายงานของตำรวจในจ.หุ่งเอียน
ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการฉ้อโกงและพนันออนไลน์
แก๊งดังกล่าวใช้โซเชียลมีเดียโฆษณาขายสินค้า แต่กลับไม่จัดส่งสินค้าเหล่านั้นและได้ลบโปรไฟล์ของตนหลังจากที่เหยื่อโอนเงินแล้ว
เงินที่ขโมยมาได้จะถูกโอนไปยังบัญชีพนันออนไลน์เพื่อเลี่ยงการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่
ตำรวจยึดรถยนต์ 5 คัน โทรศัพท์มือถือ 42 เครื่องในระหว่างปฏิบัติการ และอายัดบัญชีธนาคาร 125 บัญชีใน 16 ธนาคาร
เมื่อกลางเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจจากจ.ลางเซิน ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชาวเวียดนาม 22 คนในกัมพูชา ในข้อหาฉ้อโกงที่คล้ายกันในปฏิบัติการร่วมระหว่าง 2 ประเทศ
ในคดีนั้นมีเหยื่อ 3,000 คน ถูกหลอกเงินไปกว่า 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตั้งแต่ปี 2563 เหยื่อชาวเวียดนามสูญเงินราว 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในคดีฉ้อโกงออนไลน์มากกว่า 24,000 คดี ตามการระบุของตำรวจเมื่อปลายปีที่แล้ว
ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แก๊งอาชญากรใช้กาสิโน โรงแรม และสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน ตามรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
กัมพูชามีศูนย์หลอกลวงออนไลน์ตั้งอยู่หลายสิบแห่ง โดยมีผู้คนหลายหมื่นคนกระทำการฉ้อโกงทางออนไลน์ บางคนทำด้วยความสมัครใจและบางคนถูกค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์.